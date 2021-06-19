Однак злочин не вдався – зловмисника намагався спіймати власник квартири. Щоб втекти, злодій вистрибнув з вікна 4 поверху.

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Злодій заліз у квартиру, але змушений був втікати через вікно

Просто посеред дня стався неординарний випадок на Волині – в одній з багатоповерхівок міста Ковель на вулиці Кониського, 11. Місцеві мешканці стали свідками, як невідомий чоловік вистрибнув із вікна на 4 поверсі.

Спершу люди подумали, що це самогубець: річ у тім, що чоловік виліз із вікна, а коли намагався зістрибнути – його хапав за руки інший чоловік.

Але невідомий таки стрибнув, а коли впав на бруківку – встав, і почав утікати. Як згодом з'ясувалося, стрибуна тримав за руки один зі власників квартири, яку той хотів пограбувати.

На місце інциденту викликали поліцію – та начебто піймала стрибуна. І той дійсно сказав правоохоронцям, що хотів вкоротити собі віку. Утім, на жаль, наразі коментарів поліції з цього приводу не було.

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До слова, інша цікава ситуація з грабіжником сталася у Черкаській області. Жінка виявила в себе вдома невідомого чоловіка, який заснув під час читання книги з саморозвитку. Речі жінки при цьому чомусь лежали на вулиці.

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