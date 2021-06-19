Однако преступление не удалось – злоумышленника пытался поймать владелец квартиры. Чтобы убежать, вор выпрыгнул из окна 4 этажа.

Смотрите также Под Харьковом покупатель набросился на продавщицу и разгромил магазин: видео 18+

Вор залез в квартиру, но вынужден был бежать через окно

Прямо посреди дня произошел неординарный случай на Волыни – в одной из многоэтажек города Ковель на улице Коныського , 11. Местные жители стали свидетелями, как неизвестный мужчина выпрыгнул из окна на 4 этаже.

Сначала люди подумали, что это самоубийца: дело в том, что мужчина вылез из окна, а когда пытался спрыгнуть – его хватал за руки другой мужчина.

Но неизвестный таки прыгнул, а когда упал на мостовую – встал и стал убегать. Как впоследствии выяснилось, прыгуна держал за руки один из владельцев квартиры, которую тот хотел ограбить.

На место инцидента вызвали полицию – та вроде бы поймала прыгуна . И тот действительно сказал правоохранителям, что хотел покончить с собой. Впрочем, к сожалению, пока комментариев полиции по этому поводу не было.

Инцидент с "самоубийцей" в Ковеле: смотрите видео

К слову, другая интересная ситуация с грабителем произошла в Черкасской области. Женщина обнаружила у себя дома неизвестного мужчину, который заснул во время чтения книги по саморазвитию. Вещи женщины при этом почему-то лежали на улице.