Хлопець перебував у нетверезому стані. Після того, як він розірвав прапор, ще й потоптався по ньому.

До теми Переплутали з італійським: розлючені англійські фанати зірвали болгарський прапор з посольства

Поліція розпочала розслідування за фактом наруги над державними символами. Слідство з'ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події.

Згідно з Кримінальним кодексом України, порушнику загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень, арешт до 6 місяців або до 3 років ув'язнення.

Обурливі випадки з прапором в Україні