Інцидент трапився орієнтовно о 6 ранку 19 червня. Злочин зафіксували камери спостереження.

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Невідом зірвали прапор з могили "Енея"

Зловмисники прийшли на Алею Героїв, що на центральному кладивищі та вирвали прапор з могили загиблого на Донбасі Антона Цедіка з позивним "Еней".

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Згодом місцеві мешканці розповіли, що зловмисники у той же день прийшли з прапором на авторинок та розмахували ним. Попередно відомо, що чоловіки були п'яні. Згодом вони покинули прапор та пішли.

Стяг забрав додому місцевий підприємець. Поліція вилучила викрадений прапор та опитала свідків.



Поліція вилучила прапор та розшукує винуватців / Фото Олександра Сорокового

Військовий Антон Цедік: що відомо

Антон Цедік народився 31 липня 1987 року в Полтаві.

Він був молодшим сержантом резерву, стрілцем-санітаром.

Служив у батальйоні "Донбас". Мав позивний "Еней".

Загинув у Іловайському котлі – це трапилось 29 серпня 2014 року, коли військові їхали так званим зеленим коридором у складі автоколони по дорозі з села Многопілля до Червоносільського.

Його вбила кулеметна черга. Разом з ним загинуло ще двоє побратимів.

Антону тільки виповнилось 27 років. У нього залишились батьки.

У листопаді 2014 року посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Джерело: Книга пам'яті полеглих за Україну



Антон Цидак загинув в Іловайському котлі / Фото Книга пам'яті

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