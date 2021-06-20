Інцидент трапився орієнтовно о 6 ранку 19 червня. Злочин зафіксували камери спостереження.
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Невідом зірвали прапор з могили "Енея"
Зловмисники прийшли на Алею Героїв, що на центральному кладивищі та вирвали прапор з могили загиблого на Донбасі Антона Цедіка з позивним "Еней".
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Згодом місцеві мешканці розповіли, що зловмисники у той же день прийшли з прапором на авторинок та розмахували ним. Попередно відомо, що чоловіки були п'яні. Згодом вони покинули прапор та пішли.
Стяг забрав додому місцевий підприємець. Поліція вилучила викрадений прапор та опитала свідків.
Поліція вилучила прапор та розшукує винуватців / Фото Олександра Сорокового
Військовий Антон Цедік: що відомо
Джерело: Книга пам'яті полеглих за Україну
Антон Цидак загинув в Іловайському котлі / Фото Книга пам'яті
Останні акти вандалізму в Україні
- 8 червня у Києві вандали намагались вкрасти бюст вченого-криміналіста Олександра Кістяківського з Байкового кладовища, та їх помітила охорона.
- На Донбасі наприкінці квітня окупанти цинічно обстріляли кладовище. Протитанкова керована ракета від російських окупантів прилетіла всього за декілька десятків метрів від кладовища "Нове Сіверянське", що на околиці селища Північного.
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