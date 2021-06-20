Инцидент произошел ориентировочно в 6 утра 19 июня. Преступление зафиксировали камеры наблюдения.
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Неизвестная женщина сбила флаг с могилы "Энея"
Злоумышленники пришли на Аллею Героев, что на центральном кладбище и вырвали флаг из могилы погибшего на Донбассе Антона Цедика с позывным "Эней".
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Позже местные жители рассказали, что злоумышленники в тот же день пришли с флагом на авторынок и размахивали им. Известно, что мужчины были пьяны. Впоследствии они оставили флаг и ушли.
Флаг забрал домой местный предприниматель. Полиция изъяла похищенный флаг и опросила свидетелей.
Полиция изъяла флаг и разыскивает виновников / Фото Александра Сорокового
Военный Антон Цедик: что известно
- Антон Цедик родился 31 июля 1987 года в Полтаве.
- Он был младшим сержантом резерва, стрелком-санитаром.
- Служил в батальоне "Донбасс". Имел позывной "Эней".
- Погиб в Иловайском котле – это случилось 29 августа 2014 года, когда военные ехали по так называемому зеленому коридору в составе автоколонны по дороге из села Многополье в Червоносельское.
- Его убила пулеметная очередь. Вместе с ним погибло еще двое побратимов.
- Антону только исполнилось 27 лет. У него остались родители.
- В ноябре 2014 года посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.
Источник: Книга Памяти павших за Украину
Антон Цедик погиб в Иловайском котле / Фото Книга памяти
Последние акты вандализма в Украине
- 8 июня в Киеве вандалы пытались украсть бюст ученого-криминалиста Александра Кистяковского с Байкового кладбища, и их заметила охрана.
- На Донбассе в конце апреля оккупанты цинично обстреляли кладбище. Противотанковая управляемая ракета от российских оккупантов прилетела всего в нескольких десятках метров от кладбища "Новое Северянское", что на окраине поселка Северного.
- В конце апреля неизвестные на Буковине изувечили могилу бойца АТО.