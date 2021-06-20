Инцидент произошел ориентировочно в 6 утра 19 июня. Преступление зафиксировали камеры наблюдения.

Важно Что-то искали: в Ужгороде вандалы разгромили еврейское кладбище – фото

Неизвестная женщина сбила флаг с могилы "Энея"

Злоумышленники пришли на Аллею Героев, что на центральном кладбище и вырвали флаг из могилы погибшего на Донбассе Антона Цедика с позывным "Эней".

Неизвестные похитили флаг с могилы участника АТО: смотрите видео

Позже местные жители рассказали, что злоумышленники в тот же день пришли с флагом на авторынок и размахивали им. Известно, что мужчины были пьяны. Впоследствии они оставили флаг и ушли.

Флаг забрал домой местный предприниматель. Полиция изъяла похищенный флаг и опросила свидетелей.



Полиция изъяла флаг и разыскивает виновников / Фото Александра Сорокового

Военный Антон Цедик: что известно

Антон Цедик родился 31 июля 1987 года в Полтаве.

Он был младшим сержантом резерва, стрелком-санитаром.

Служил в батальоне "Донбасс". Имел позывной "Эней".

Погиб в Иловайском котле – это случилось 29 августа 2014 года, когда военные ехали по так называемому зеленому коридору в составе автоколонны по дороге из села Многополье в Червоносельское.

Его убила пулеметная очередь. Вместе с ним погибло еще двое побратимов.

Антону только исполнилось 27 лет. У него остались родители.

В ноябре 2014 года посмертно наградили орденом "За мужество" III степени.

Источник: Книга Памяти павших за Украину



Антон Цедик погиб в Иловайском котле / Фото Книга памяти

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