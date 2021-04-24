На Буковине неизвестные разгромили памятник защитнику Украины Сашку Ковалю. ​Это произошло накануне Дня рождения парня – 26 мая ему должно было исполниться 24 года.

Вандалы в Хотине, на Буковине, разбили памятник на могиле защитника Украины Саши Коваля. Об этом сообщило местное издание.

Читайте также В центре Днепра устроили стрельбу: погиб мужчина

Инцидент произошел накануне дня рождения

Могила Саши Коваля расположена в Хотине на новом кладбище города. Именно там неизвестные разбили фотографию на памятнике защитника, разбили все лампадки.

Это произошло накануне Дня рождения Саши – парню 26 мая могло исполниться 24 года.

Люди в комментариях возмутились такому поведению: "Это урод, больше слов нет", "Ужас!!! Нелюди те, кто это сделал".

Мать воина уже обратилась в полицию.

Что говорят в полиции

Следователи сообщили, что 24 апреля к ним обратилась женщина из Хотина. Она написала заявление, что неизвестный повредил памятник на могиле ее сына, участника АТО.

Сейчас на месте преступления работают полицейские и криминалисты.

Правоохранители установили, что на днях неизвестный, используя лампадки, разрушил памятник на могиле участника АТО. Сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается,

– сообщают в полиции.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований из-за надругательства над могилой. Нарушителю грозит лишение свободы до 3 лет.

Что известно про Сашу Коваля

Источник: "Молодой буковинец"