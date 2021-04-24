В Хотине неизвестные изуродовали могилу бойца АТО: фото
На Буковине неизвестные разгромили памятник защитнику Украины Сашку Ковалю. Это произошло накануне Дня рождения парня – 26 мая ему должно было исполниться 24 года.
Источник:фейсбук Хотинские вести
Вандалы в Хотине, на Буковине, разбили памятник на могиле защитника Украины Саши Коваля. Об этом сообщило местное издание.
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Инцидент произошел накануне дня рождения
Могила Саши Коваля расположена в Хотине на новом кладбище города. Именно там неизвестные разбили фотографию на памятнике защитника, разбили все лампадки.
Это произошло накануне Дня рождения Саши – парню 26 мая могло исполниться 24 года.
Люди в комментариях возмутились такому поведению: "Это урод, больше слов нет", "Ужас!!! Нелюди те, кто это сделал".
Мать воина уже обратилась в полицию.
Что говорят в полиции
Следователи сообщили, что 24 апреля к ним обратилась женщина из Хотина. Она написала заявление, что неизвестный повредил памятник на могиле ее сына, участника АТО.
Сейчас на месте преступления работают полицейские и криминалисты.
Правоохранители установили, что на днях неизвестный, используя лампадки, разрушил памятник на могиле участника АТО. Сумма нанесенного ущерба сейчас устанавливается,
– сообщают в полиции.
Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований из-за надругательства над могилой. Нарушителю грозит лишение свободы до 3 лет.
Что известно про Сашу Коваля
Источник: "Молодой буковинец"
- Парень родился 26 мая 1997 года. Вырос и жил в Хотине, на Буковине. Учился в местной школе №5, которую окончил в 2014 году.
- Участвовал в Революции Достоинства. Был волонтером – организовывал плетение маскировочных сеток и сбор средств и продуктов для бойцов АТО.
- Саша Коваль в 18 лет пошел служить добровольцем на Восток. Служил в составе Нацгвардии Украины, имел позывной – "Ант".
- Юноша погиб 1 января 2016 под Мариуполем в Донецкой области, выполняя боевое задание.
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