Російські найманці продовжують цинічно гатити не тільки у сторону українських військових позиції, але й по цивільних об'єктах. Зокрема, 22 квітня бойовики обстріляли кладовище.

Збройні формування Росії не припиняють обстріли, порушуючи всі домовленості про перемир'я на Донбасі.

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Бойовики обстріляли кладовище

Вранці 22 квітня протитанкова керована ракета від російських окупантів прилетіла всього за декілька десятків метрів від кладовища "Нове Сіверянське", що на околиці селища Північного.

У той час на цвинтарі були люди, які прийшли поприбирати могили своїх рідних.

То з ким вони воюють? З кладовищами та небіжчиками? Росія вбиває. Росія – ворог,

– наголошують у бригаді.

Нагадаємо, 22 квітня від кулі ворога на Донбасі загинув український захисник.

Зверніть увагу! Попри всі домовленості про режим тиші, російська сторона систематично гатить у сторону українських позицій, часто – по цивільних об'єктах. Від початку 2021 року кулі окупанта забрали життя вже 37 українських воїнів.