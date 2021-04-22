Окупанти на Донбасі цинічно обстріляли кладовище
Російські найманці продовжують цинічно гатити не тільки у сторону українських військових позиції, але й по цивільних об'єктах. Зокрема, 22 квітня бойовики обстріляли кладовище.
Джерело:фейсбук 10 гірсько-штурмової бригади
Збройні формування Росії не припиняють обстріли, порушуючи всі домовленості про перемир'я на Донбасі.
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Бойовики обстріляли кладовище
Вранці 22 квітня протитанкова керована ракета від російських окупантів прилетіла всього за декілька десятків метрів від кладовища "Нове Сіверянське", що на околиці селища Північного.
У той час на цвинтарі були люди, які прийшли поприбирати могили своїх рідних.
То з ким вони воюють? З кладовищами та небіжчиками? Росія вбиває. Росія – ворог,
– наголошують у бригаді.
Нагадаємо, 22 квітня від кулі ворога на Донбасі загинув український захисник.
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