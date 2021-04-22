Оккупанты на Донбассе цинично обстреляли кладбище
Российские наемники продолжают цинично бить не только в сторону украинских военных позиции, но и по гражданским объектам. В частности, 22 апреля боевики обстреляли кладбище.
Источник:фейсбук 10 горно-штурмовой бригады
Вооруженные формирования России не прекращают обстрелы, нарушая все договоренности о перемирии на Донбассе.
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Боевики обстреляли кладбище
Утром 22 апреля противотанковая управляемая ракета от российских оккупантов прилетела всего в нескольких десятках метров от кладбища "Новое Сиверянское" на окраине поселка Северного.
В то время на кладбище были люди, которые пришли убрать могилы своих родных.
С кем они воюют? С кладбищами и покойниками? Россия убивает. Россия – враг,
– отмечают в бригаде.
Напомним, 22 апреля от пули врага на Донбассе погиб украинский защитник.
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