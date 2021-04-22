Российские наемники продолжают цинично бить не только в сторону украинских военных позиции, но и по гражданским объектам. В частности, 22 апреля боевики обстреляли кладбище.

Вооруженные формирования России не прекращают обстрелы, нарушая все договоренности о перемирии на Донбассе.

Читайте также На Донбассе от взрыва гранаты погибла девочка, – ОБСЕ

Боевики обстреляли кладбище

Утром 22 апреля противотанковая управляемая ракета от российских оккупантов прилетела всего в нескольких десятках метров от кладбища "Новое Сиверянское" на окраине поселка Северного.

В то время на кладбище были люди, которые пришли убрать могилы своих родных.

С кем они воюют? С кладбищами и покойниками? Россия убивает. Россия – враг,

– отмечают в бригаде.

Напомним, 22 апреля от пули врага на Донбассе погиб украинский защитник.

Обратите внимание! Несмотря на все договоренности о режиме тишины, российская сторона систематически обстреливает сторону украинских позиций, часто – гражданские объекты. С начала 2021 года пули оккупанта унесли жизни уже 37 украинских воинов.