Вооруженные формирования России 22 апреля снова обстреляли украинские позиции. В результате военный Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Российские наемники в очередной раз обстреляли позиции ВСУ. К сожалению, враждебная атака привела к гибели украинского бойца.

Ранее Назвали имя военного, погибшего под прицельным огнем оккупанта

На Донбассе погиб воин

В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью,

– говорится в сообщении.

В командовании не уточнили, где именно погиб боец, однако рассказали, что случилось в полосе ответственности ОТУ "Север".

О действиях войск оккупанта уже сообщили представителям ОБСЕ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

В ОТУ также отметили, что действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться договоренностей о тишине.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.

Важно! Несмотря на все договоренности о перемирии, российская сторона систематически бьёт в сторону украинских позиций. С начала 2021 года пули оккупанта унесли жизни уже 37 украинских воинов.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала