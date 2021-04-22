На Донбассе от пули врага погиб украинский защитник
Вооруженные формирования России 22 апреля снова обстреляли украинские позиции. В результате военный Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.
Источник:Фейсбук ОТУ "Север"
Российские наемники в очередной раз обстреляли позиции ВСУ. К сожалению, враждебная атака привела к гибели украинского бойца.
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На Донбассе погиб воин
В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью,
– говорится в сообщении.
В командовании не уточнили, где именно погиб боец, однако рассказали, что случилось в полосе ответственности ОТУ "Север".
О действиях войск оккупанта уже сообщили представителям ОБСЕ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
В ОТУ также отметили, что действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться договоренностей о тишине.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.
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