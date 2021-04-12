Назвали имя военного, погибшего под прицельным огнем оккупанта
Российские наемники на Донбассе 12 апреля убили украинского военного. Погибшим оказался 24-летний солдат из Черновицкой области.
Источник:"Молодий Буковинець"
О гибели военного сообщили утром в территориально-тактической группировке "Север". Информации о том, где именно погиб солдат, пока нет.
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Что известно о погибшем военном
Старший солдат Ярослав Карлийчук проходил службу в подразделении 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Коломые. Ему было всего 24 года.
Похоронят Героя в родном селе Черепковцы в Глыбокском районе. Дата похорон пока неизвестна.
Потери на Донбассе
- С начала 2021 года на Донбассе в войне погибли уже 34 бойца ВСУ.
- Только за 12 дней апреля враг убил 7 украинских защитников.
- Российские боевики 10 апреля смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика. Герою, как и погибшему Ярославу из Буковины, было всего 24 года.
- 7 апреля на Донбассе убили военного из Николаева. 22-летний Денис Юшко получил огнестрельное пулевое ранение головы.
- 3 апреля неподалеку Шумов военный подорвался на мине. Спасти его не удалось.
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