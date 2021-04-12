Российские наемники на Донбассе 12 апреля убили украинского военного. Погибшим оказался 24-летний солдат из Черновицкой области.

О гибели военного сообщили утром в территориально-тактической группировке "Север". Информации о том, где именно погиб солдат, пока нет.

Интересная мысль Имперское безумие, – Пионтковский рассказал, чем для Путина завершится война на Донбассе

Что известно о погибшем военном

Старший солдат Ярослав Карлийчук проходил службу в подразделении 10 отдельной горно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Коломые. Ему было всего 24 года.

Похоронят Героя в родном селе Черепковцы в Глыбокском районе. Дата похорон пока неизвестна.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и знакомым погибшего Ярослава. Вечная память!

Потери на Донбассе