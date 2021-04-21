В Снежном, что в Донецкой области, 20 апреля от взрыва гранаты погиб 2-летний ребенок. Трагедию мог повлечь отец ребенка, который, по предварительным данным, активировал гранату.

Детали трагедии

По данным миссии ОБСЕ, маленькая девочка получила ранения еще 8 февраля. После этого ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы.

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Мать девочки рассказала наблюдателям, что услышала взрыв вечером 8 февраля. Она как раз собиралась войти в комнату, где спали ее 2 дочери. Как сказала женщина, ручную гранату активировал ее муж.

Врачи длительное время боролись за жизнь ребенка. Малышка перенесла операцию, но все напрасно. К сожалению, 20 апреля ее жизнь оборвалась.

Обратите внимание! Ранее российские СМИ активно распространили информацию о гибели ребенка в оккупированном Александровском на Донбассе. В смерти 5-летнего мальчика обвиняли Вооруженные силы Украины, однако впоследствии оказалось, что это – циничный фейк пропагандистов.

Итоги 19 апреля на Донбассе