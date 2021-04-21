На Донбассе от взрыва гранаты погибла девочка, – ОБСЕ
В Снежном, что в Донецкой области, 20 апреля от взрыва гранаты погиб 2-летний ребенок. Трагедию мог повлечь отец ребенка, который, по предварительным данным, активировал гранату.
Источник:ОБСЕ
Детали трагедии
По данным миссии ОБСЕ, маленькая девочка получила ранения еще 8 февраля. После этого ее госпитализировали в больницу Донецка с ранами головы.
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Мать девочки рассказала наблюдателям, что услышала взрыв вечером 8 февраля. Она как раз собиралась войти в комнату, где спали ее 2 дочери. Как сказала женщина, ручную гранату активировал ее муж.
Врачи длительное время боролись за жизнь ребенка. Малышка перенесла операцию, но все напрасно. К сожалению, 20 апреля ее жизнь оборвалась.
Итоги 19 апреля на Донбассе
- В течение 19 апреля миссия зафиксировала 138 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и еще 27 – в Луганской.
- Также пророссийские боевики продолжают блокировать работу наблюдательной миссии ОБСЕ и обстреливают их беспилотники. Факт обстрела БПЛА зафиксировали у Красногоровки, Ясного, Сигнального и Петровского.
- СММ продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в частности на 4 КПВВ, а также на соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. Свободу передвижения Миссии и дальше ограничивали.
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