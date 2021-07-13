У такий спосіб фани хотіли висловити своє розчарування через програш своєї збірної у Євро-2020. Однак, помилились. Найімовірніше, хтось із розгніваних вболівальників в метушні переплутав їх, адже на прапорах зображені однакові кольори, але в іншому порядку і напрямку.

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Крім того, п'яні англійські вболівальники кидали в перехожих каміння, пивні банки, рюкзаки та дорожні конуси. Також вони напали на 3 італійських уболівальників.

Фанати влаштували бійки

У поліції Лондона повідомили, що деякі люди стрибали з вуличних ліхтарів і огорож, а також запалювали фаєри біля вокзалу. Також група фанатів намагалася прорватися на "Вемблі", однак стюарди і поліція їх зупинила. В УЄФА відзначили, що ніхто таки не зміг нелегально проникнути на стадіон.

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