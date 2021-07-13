Таким образом фаны хотели выразить свое разочарование из-за проигрыша своей сборной в Евро-2020. Однако ошиблись. Вероятнее всего, кто-то из разгневанных болельщиков в суматохе перепутал их, ведь на флагах одинаковые цвета, но расположенные в другом порядке и направлении.

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Кроме того, пьяные английские болельщики бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Также они напали на 3 итальянских болельщиков.

Фанаты устраивали драки

В полиции Лондона сообщили, что некоторые люди прыгали с уличных фонарей и ограждений, а также зажигали файеры у вокзала. Также группа фанатов пыталась прорваться на "Уэмбли", однако стюарды и полиция их остановила. В УЕФА отметили, что никто таки не смог нелегально проникнуть на стадион.

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