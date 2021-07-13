Водитель автобуса сборной Италии в последний раз вывозил команду из тренировочного центра Коверчано, когда ударил по тормозам. Один человек опаздывал – снова, пишет издание The Atlhetic. Это был директор команды Джанлука Виалли, лучший друг главного тренера Роберто Манчини и – по словам очень многих – сердце всей сборной.

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Традиции для победы

На самом деле Виалли никого не задерживал, потому что это была часть традиции на этом Евро. Все началось после победы 3:0 над Турцией. Манчини посмотрел на часы и спросил: "Где Лука?". Поэтому такую шутку – или предрассудок – продолжали в течение всего турнира.

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Но до того была магическая ночь открытия, когда певец Андреа Бочелли пел арию Nessun Dorma ("Пусть никто не спит") Джакомо Пуччини. Это одна из самых известных и самых сложных арий для теноров. Хорошую игру команды видели 16 тысяч фанатов – наибольше на стадионе за почти два года. Подпевание сделало звук намного громче.



Поле имени Витторио Поццо / Фото La Stampa

На следующий день, команда вернулась во Флоренцию, где ей устроили королевский мясной обед. Ответственным был директор базы Коверчано Антонио Галарди. Стол поставили прямо у поворота беговой дорожки на поле, которое носит имя Витторио Поццо – двукратного чемпиона мира со сборной Италии в 1930-х годах. Его рекорд – 30 матчей без поражений – Манчини удалось побить.

Заказано было 20 килограммов стейков – они в конце концов в Тоскане – 130 колбас и девять кг креветок. Коверчано расположен в тени холма, где, по легенде, Леонардо да Винчи пытался запустить свою летательную машину. Однажды Галарди случайного опрокинул стакан красного, начав другой ритуал: каждый раз перед барбекю игроки погружали палец в свое вино, будто они на причастии, а не на футбольном Евро.

Вера вообще была самой сильной чертой Манчини. Он решил построить команду на прочной полузащите. Трое игроков были нетронутыми: Жоржиньо, Марко Верратти и Лоренцо Инсинье. Постепенно философию изучили все.

"То, что мистер хотел, было у нас в головах. Каждый имеет навыки, чтобы ее играть. И она важнее тех, кто играет", – рассказал Жоржиньо.

Игровая модель Италии базируется на трех принципах: найти мяч; найти пространство; идти вперед. Ни у кого гибридная схема Италии не вызвала удивления или осуждения: команда выигрывала, включая уничтожение Армении 9:1 – самую крупную победу с 1948 года. Перед Евро было 8 побед подряд. Даже некоторые известные игроки были оставлены вне состава, как, например, Мойзе Кин.

Зато вызывали не очень известных исполнителей, но которые были готовы работать до седьмого пота и если надо – выйти со скамейки запасных. Таковыми стали Рафаэль Толой с "Аталанты" и Джакомо Распадори с "Сассуоло". Внутри команды тоже постоянно шла конкуренция: к примеру, между Фредерико Кьезой и Доменико Берарди.

Доверие ко всем

Манчини, как уже было сказано, получил и пользовался огромным кредитом доверия. И не зря: первых соперников – Турцию и Швейцарию – Италия не заметила с общим счетом 6:0. Это были итальянские крупнейшие победы на Евро. Появились и новые герои – невероятно вдохновляющая игра Леонардо Спинаццолы влюбила в себя фанатов и экспертов.

Все сомнения относительно пригодности Верратти к игре были развеяны, а за его спиной (и иногда закрывая его – 24) сиял Мануэль Локателли. Он тоже приехал из маленького текстильного городка Сассуоло и забивал невероятные голы швейцарцам. Его пасы были точными на 94%, он сделал шесть перехватов.

После победы над Уэльсом и по возвращении домой, Инсинье включил на всю громкость песню "Un'estate italiana", которая была гимном Евро-1990 в Италии. Он был выпущен, когда много избранных Манчини игроков еще даже не родились. Поскольку Италия уже квалифицировалась в плейоф, в составе были изменения – получилось восемь новых футболистов.



Замена голкипера в сборной Италии на Евро-2020 / Фото GiveMeSport

В процессе матча вышли еще 5: Сальваторе Сиригу (второй кипер), Гаэтано Кастровилли (который попал в состав только из-за травмы других – 24), Франческо Ачерби, Брайан Кристанте и Распадори. Единственным незадействованным остался третий кипер Мерет. Личная история Манчини тоже играла здесь большую роль: во время ЧМ-90 он все матчи просидел на скамейке. Конечно, игроки такого никогда не забудут.

Гол Уэльсу забил Маттео Пессина с "Аталанты". Это очень необычный футболист, если честно. Он хорошо знает латынь, любит живопись (особенно Ван Гога) и балет, интересуется бизнесом. И вообще-то не должен был играть на Евро, но травмы Стефано Сенси и Лоренцо Пеллегрини вернули его в состав.

Джованни Вио: мастер стандартов

Но сделал он только потому, что очень интересный розыгрыш придумал разочарованный банкир Джанни Вио. Он, как и Маурицио Сарри, увидел, что банковское дело ведет в никуда.

Эти двое встретились на курсах тренеров в Коверчано. Сарри ушел из Banca Toscana, Вио – из Unicredit. Оба начали тренировать с низов, но Сарри пока более известен. Впрочем, в Вио – гораздо больше всевозможных упражнений и процедур для команды. Даже если это "Иль Квинто ди Тревизо" – любители из серии Д. Там у него были двое очень похожих между собой форвардов – таких в Италии называют "джемелли дель гол", потому что кажется, что они родственники.

Например, Роберто Манчини и Виалли в Джанлука "Сампдории". Но в "Квинто" все было еще реальнее – два брата, которых нельзя было разделить. Защита тут же запутывалась, кто из них сейчас ударит и кого держать. Далее Вио попал в штаб экс-вратаря Вальтера Дзенги, который увлекся Вио после прочтения его книги. Они вместе тренировали в "Палермо" и "Катании".

Только такой псих как я попросил бы взять мне кого-то, кто работал в банке, тренировал в нонлиге. И я впервые тренировал в Серии А, а он прилетал в четверг и вылетал в воскресенье. Безумие,

– позже признавался Дзенга.

Между этим была работа в "Фиорентине", "СПАЛ", "Милане" и в клубах Англии – "Брентфорде" и "Лидсе". Повсюду Вио принимали как тренера по технике и работе с нападающими.

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"Тот, кто забивает 20 голов за сезон, может травмироваться, получить дисквалификацию. Вио знает лучше, как решать такие ситуации в атаке. У него забивают даже те, кто до этого не забивал, ибо в каждой игре есть стандартные положения", – рассказывает Дзенга.

"Катания" забила 17 из 44 голов как раз из стандартных положений – пенальти, угловые, штрафные, ауты. Во время одного штрафного, секрет Вио был раскрыт. Четыре игрока сначала стояли в стенке, потом рассыпались и сформировали новую глубже, перед вратарем. Его успехи со временем привлекли внимание Роберто Манчини, который пригласил его в национальную сборную.



Голевой розыгрыш штрафного удара / Графика The Athletic

И там ... они провернули такой же финт.

Нестандартный розыгрыш

Итак, штрафной удар у ворот Уэльса. Бастони и Бонуччи сознательно в "положении вне игры" за спинами валлийцев. Это было сделано специально, чтобы сбить с толку вратаря Уорда. Но как только Верратти бежал к мячу, эти двое смешались с толпой и угроза пришла из-за пределов штрафной.

Пессина пробежал мимо первого игрока Уэльса в стенке (это было указание Вио) и замкнул пас.



Еще один креативный штрафной в том же матче / Фото The Athletic

После перерыва это едва не удалось еще раз. Теперь итальянцы поставили две стенки – одну перед британской, другую – за ней! Первая, как и в случае с Пессиной, смешалась с защитным звеном. Двое итальянцев отвлекли на себя двух валлийцев, чтобы Бернардески видел, куда бить. Не повезло, стойка.

Паническая атака с Австрией и лучшие в мире

Первым матчем плейоф для Италии был матч с Австрией, которая только что обыграла Украину. Австрийцы Франко Фоды дали настоящий бой будущим чемпионам. Иммобиле сравнил игру с розыгрышем, который устроил ему Инсинье в Коверчано. "Он маленький, может скрываться где угодно. Мы шли с ланча, я остановился возле комнаты Верратти, вошел. А Чиро прыгнул на меня с гардероба и напугал!", – вспоминал Иммобиле.

Бояться Италии было чего: во-первых, повреждения получил капитан Джорджо Кьеллини, а следовательно – пропускал игру. Во-вторых, Австрия едва не забила первый гол. Но Господь, VAR и судья имели другое мнение: Арнаутович залез в небольшой офсайд. Без капитана "Голубая эскадра" начала паниковать и показалось, что она может повторить путь Нидерландов и Франции – уехать прочь из турнира.

Манчини только обернулся к скамейке и выпустил Кьезу и Пессина – они выиграли Италии матч в дополнительное время. Гол Австрии все же произошел, но имел статус лишь мяча престижа. "Победа освободила нас", – признал Манчини, после теплых дружеских объятий с Виалли. Далее была первая команда рейтинга ФИФА – Бельгия.

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Ходили слухи перед ¼ с Бельгией, что Манчини не может и не умеет побеждать мощные команды. После игры, все скептики были вынуждены замолчать. Теперь Италию уже рассматривали как серьезного претендента на победу. Показав больше лиц, чем Гильдия убийц в Браавосе в "Игре престолов".

Многоликие чемпионы

Мы увидели как новую Италию – Верратти и Пессина; так и старую Италию – вернулся Кьеллини, который наслаждался каждой минутой, забыв, что ему уже 36.

После того как Спинаццола не дал забить Лукаку, заблокировав верный гол, Кьеллини обнял и едва не расцеловал его. К сожалению, "сандалии Меркурия", которые, как показалось, он носил, предали звезду. Левая пятка игрока "Ромы" согнулась, ахилл разорвался когда он пробегал (или пролетал?) мимо Торгана Азара в атаке. Следующую 21 минуту Италия просто убивала время.



Инсинье поддерживает Спинаццолу / Фото Fanpage.it

Прежде чем поехать в Финляндию на операцию, "Спина" тепло попрощался с каждым членом команды. Новая песня была добавлена ​​в автобусе и самолете: "Оле, оле, оле! Спинаа, Спинаа, Спинаа!". Перед серией пенальти, которая решит судьбу полуфинала, Инсинье надел на себя его футболку.

Италия против Испании

В матче с Испанией, Инсинье не смог забить в верхний угол. Но все равно сделал очень много. Например, отдал пас на Иммобиле, что привело к голу Кьезы. Фредерико повторил достижение своего отца Энрико – забил на Евро, а сейчас вывел команду вперед. Впрочем, игра было очень трудной, Бонуччи назвал полуфинал "самым сложным матчем моей карьеры".

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Испания доминировала с 70% владением мячом, сделала почти тысячу пасов. Берарди не смог сделать счет 2:0 и тут же испанцы отыгрались усилиями Альваро Мораты. Старая поговорка "gol mangiato, gol subito" – "не забил гол, пропустил гол" – сработала убийственно. По крайней мере, так казалось. Спинаццола, уже с гипсовой повязкой на ахилле, смотрел матч по телевизору и очень нервничал.

Когда дело дошло до серии пенальти, страсти накалились еще больше. А когда Локателли не забил первый удар с 11-ти метров, напряжение стало максимальным. Он вернулся в центр поля, Кьеллини обнял его и не отпускал до конца перестрелки. "Не беспокойся, все будет хорошо", – сказал он.

Дани Ольмо ударил выше, Доннарумма отразил удар Альваро Мораты. Абсолютно спокойный и с холодной головой, Жоржиньо закончил турнир для Испании Луиса Энрике, а свою команду отправил в финал. Празднование Бонуччи с фанатами привели к тому, что его самого приняли за нарушителя границ поля.



Кьеллини шутит с Жорди Альбой перед серией пенальти / Фото Football Espana

Ни один контроль не смог сдержать болельщиков, которые делали селфи и фото с веселыми игроками Италии. Сборная вернулась в Коверчано в 5 утра. Уставшие, с горлом, которое болело от пения. Бернардески принес всем корнетто алла крема – хрустящие круассаны с кондитерским кремом. Далее был расслабляющий бассейн и массаж в воде. Другие под наблюдением различных специалистов выполняли упражнения на подвижность суставов.

Снятие проклятия "Уэмбли"

Италия в четвертый раз попала в финал Евро в своей истории. Скауты Марко Скарпи и Мауро Сандреани представили свои доклады вместе с аналитиками Антонио Гальярди и Симоне Контраном. Сильные и слабые стороны Англии разложили по полочкам во время видеосессии. Вио испытал некоторые из многих своих упражнений.

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Игра Англии должна быть разобрана до мельчайших деталей, ничего не должно быть возложено на судьбу случая. Далее все привычно: барбекю (последнее), пальцы в вино, аэропорт. В Лондоне команда провела ночь в районе Тоттенхем, где игроки устроили турнир по Play Station. Кьелинни повторил то, что сказал на собрании в Сардинии перед турниром: "счастливым везет" и "немного безумия".



Манчини и Виалли сумели снять проклятие "Уэмбли" спустя 29 лет / Коллаж Eurosport

Думать, что Италия выиграет на "Уэмбли", в той атмосфере, действительно было немного ненормально. Еще и пропустив гол очень рано, поэтому многие уже думали, что "футбол действительно возвращается домой". Но изменения со стороны Манчини позволили перевернуть игру на пользу Италии. Вместо Бареллы вышел Брайан Кристанте – наполовину канадец, чтобы уравнять шансы с более атлетически мощной английской полузащитой.

Второй хороший ход – внедрить фальшивую "девятку", когда Иммобиле вышел вместо Берарди. Это сделало "Голубую Эскадру" непредсказуемой, англичане же наоборот – начали выглядеть дезориентированными. С углового, придуманного Вио, она отыгралась, когда забил Бонуччи (и отпраздновал, традиционно показав "вымой рот" – 24).



Доннарумма отражает удар Букайо Сака / Фото Newsweek

Кьеза и Инсинье оба побежали вперед, чтобы вырвать победу в основное время, но оба стали жертвами травм. Ветер утих, не надувая паруса ни одной из команд, игра дошла до еще одной серии пенальти. Жоржиньо и Белотти проиграли дуэль Пикфорду, но героем стал Джанлуиджи Доннарумма. Он скоро переедет из Милана в Париж, на "Парк де Пренс".

Смыть поражение

Удар Бакайе Сака был отбит Доннаруммой, а это означало, что Италия стала чемпионом Европы впервые с 1968 года. Победа помогла восстановить лицо после проигрыша 1:0 Северной Кореи на ЧМ-1966. А эта – забыть невыход на ЧМ-2018. Состав прошел полный цикл. Бонуччи и Кьеллини наслаждались успехом, который убежал от них в Киеве в 2012 году.

Даниэле Де Росси – ассистент Манчини – получил новую золотую медаль. Старую – за победу на ЧМ-2006 – он похоронил вместе с покойным специалистом по экипировке сборной Италии. Он был известен тем, что даже чистил ботинки игроков. Спинаццола был на костылях, но получил свою медаль первым. Манчини и Виалли имели особую историю с "Уэмбли". Здесь они проиграли еврокубковый финал в 1992 году с "Сампдорией". Проиграли "Барселоне".

Теперь эти привидения наконец успокоились. Столкнувшись с дном, Италия оттолкнулась до первого места в Европе.