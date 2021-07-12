Прямого запрета не было, но игроки обескураживали его. Но все равно футболисты прибывают уставшими после долгого сезона, пишет NYT.

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Не использовать слово

В команде Уэльса не хотели, чтобы усталость была фактором, сказал руководитель Тони Струдвик. "Мы не используем этот термин, мы не говорим об усталости", – пояснил он. Объяснение вроде и логичное: обсуждение на публике может выглядеть как оправдание вдруг плохой игры. Разговоры внутри команды могут посеять уныние в игроках.

Впрочем, и Струдвик и другие в топ-командах мира все равно думают об этом почти постоянно. Усталость всегда является сопроводительным фактором на крупных турнирах, таких как чемпионаты Европы и мира или Кубок Америки.

Топ-игроки собирались, пережив долгий сезон в своих чемпионатах. Редко когда лучшим футболистам дают более двух недель перерыва.

Но этим летом ситуация была осложнена и уплотнена пандемией. Вообще-то, чемпионатов Европы и Америки не должно было быть в 2021, да и Олимпиаду, которая еще впереди, перенесли.

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В большинстве лучших лиг сезон играют десять месяцев, но теперь это было разве что восемь. Многие сборники играют без перерыва с прошлого июня!



Футболисты были вынуждены играть больше матчей за меньший промежуток времени / Фото NYT

Многие это чувствуют, мало кто говорит о ситуации. "Мозг хотел большего, но тело сказало "нет", – рассказал полузащитник "Атлетико" Мадрид и сборной Испании Маркос Льоренте. Дидье Дешам, сборная которого – Франция – очень рано покинула Евро, тоже предостерегал: "Нас называют фаворитами, но моя команда уязвима как к физической, так и психологической усталости".

Его главной задачей было, собрав сборную вместе, обеспечить ей "достаточно бензина в двигателе", чтобы выжить в графике 7 матчей за месяц. Франция не выжила. Гарет Саутгейт, главный тренер финалистов – Англии – говорил, что главная задача – "никого не сломать".

Усталость – основа планирования

Усталость и ее угроза в самой основе планирования команд. Учебные программы разработаны с учетом этого, добавлено больше времени для отдыха. Любой игрок, который доходит до предела своих возможностей, получает модифицированную систему нагрузок, которую будут мониторить.

Все остальные упадут от усталости и истощения. Игроки, вызванные 24 нациями, не проводили на поле достаточно времени последнего сезона, как могли бы при обычных обстоятельствах (аналитика от консалтинга Twenty First Group). Но за короткий промежуток времени в конце, они сыграли больше матчей.

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Кое-кто сыграл более 200 минут или на три игры больше, чем на ЧМ-2018 в России с меньшим количеством времени на восстановление. В 2016 году, игроки и тренеры имели в среднем 4,5 дня между играми. На этот раз, время сократилось до 3,9 дня. А футболисты Испании, Франции, Англии и Италии имели в среднем 3,5 дня отдыха.

Между сезонами 2019-20 и 2020-21 перерыва почти не было перерыва. В некоторых случаях, он составлял менее чем две недели.

"Едва было свободное время. Обычно есть сезон, потом – международный перерыв. Потом ты снова играешь. На этот раз, отдых был маленький. А дальше – новый сезон с играми каждые три – четыре дня. Международный график тоже стал плотнее", – рассказал Струдвик.

Усталый финалист

Англия, как никто другой, была уязвима к усталости. Члены команды сыграли в сезоне 3700 минут или 40 игр – на 8 матчей больше чем средний игрок на Евро. Это можно объяснить тем, что Премьер-Лига Англии разрешила использовать пять замен в матчах, пойдя против всей остальной Европы (не в первый раз, если что – 24).

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Пять из шести игроков евро, которые имеют за плечами больше всего активных действий, играют в английских топ-командах. Лишь лидер списка Фрэнки де Йонг представляет каталонскую "Барселону". Только Турция вызвала более молодых игроков, чем команда Саутгейта.

Существует доказанная корреляция между распространенностью травм и отсутствием восстановления. 80% некоторых из лучших игроков провели сезон без идеального времени и возможности отдохнуть.

С другой стороны, есть много травм и случай с датчанином Эриксеном, который потерял сознание, упав на поле,

– сказал Йонас Баэр-Гофман, генсек FIFPro, профсоюза профессиональных игроков.



Сборная Англии / Фото The Guardian

С другой стороны, такие команды как Уэльс, подходили более свежими, потому что имели в составе меньше звездных футболистов. У валлийцев были только Гарета Бэйла и Аарона Рэмзи. Оба сыграли меньше, чем сами хотели в этом сезоне – ни один не пересек границу в 1500 минут.

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"Мы уже видели влияние нескольких видов травм, типичных для усталости. После такого года как у нас, вероятность получить травму – высока", – добавил Баэр-Гофман. Именно повреждений все тренеры и администраторы национальных команд пытались предотвратить и избежать их.

Возможно, они не говорят об усталости и ее угрозах, но думают об этом каждый день. Кто скоро сможет отдохнуть. Кроме тех, кто поедет на Олимпиаду, конечно.