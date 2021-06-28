Отец Тьяго любил одну фразу: "diversión con responsibilidad" – "веселье с ответственностью". Он вспомнил ее, разговаривая на тренировочной базе сборной Испании Las Rozas.

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Это как лозунг между нами и хороший урок для жизни, – сказал он The Guardian.

Серьезное разнообразие

Тьяго говорит, что он всегда был очень ответственным. Даже когда был маленьким ребенком. Главный вопрос, говорит он, "слить эти две вещи – веселье и ответственность – в одну, чтобы понять, кем ты есть. Но Тьяго – многогранная личность.

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Он родился в Испании, но его отец Мазинью – чемпион мира по футболу из Бразилии (в 1994 году). Также у него есть брат Рафа, который играет в "Пари Сен-Жермен".

"Мои взгляды на футбол сформировало поколение моего отца", – говорит Тьяго. С тех пор он любил наблюдать за игроками, что они делают во время и после тренировок. Парень спрашивал, что они пили перед играми – фруктовые смузи. Дальнейшие герои – Хави, Андрес Иньеста и Карлес Пуйоль из каталонского гранда.

Рафинья, Тьяго и их отец Мазинью / Фото Marca

То, как они меняли игру – тоже больше о поколении, нежели о культуре. Но лиги имеют разную идентичность, которая тоже формирует футболиста. И сейчас, конечно, футбол уже другой.

Тьяго описывает игру в разных странах: испанцы все еще более технические, итальянцы – более тактичные. Англия – короли высокого темпа, немцы – переходов из атаки к защите и наоборот.

Франция готовит своих игроков в отдельных центрах с высокой производительностью, они всесторонне развиты, особенно физически. "Иметь товарищей по команде из разных мест, играть в разных странах означает изучать различные элементы, обогащать себя. Это нарушение собственных рамок", – считает Тьяго. Он добавляет: все культуры это смесь.

Почему Бразилия – наиболее развитая футбольная страна мира? У них есть Mestizaje (микс – 24), как и во Франции. Там невероятные игроки.

Футбол – форма общения и побега. Когда вы видите, сколько миллионов следят за ним, у вас возникают удовольствие и эмоции после игры, то чувствуете его важность. Но это все равно только спорт,

– рассказывает Алькантара.

Скорость и адаптация

Тьяго считает, что сейчас темп и ритм уже выше, как и интенсивность. "Играем более ускоренно, более физически", – считает игрок "Ливерпуля". Фигура классического №10 почти исчезла (классическая "десятка" это атакующий полузащитник, который играет чуть ниже форвардов, что "в оттяжке" – 24).

На эту позицию всегда искали умных, креативных и техничных футболистов. Обычно, он освобожден от работы в обороне, разве что имеет задачу прессинговать защитников противника, когда они получают мяч.

Футболисты делают больше работы, но быстрее. Мы видим меньше магии и фантазии. Вам уже не надо вести мяч, потому что вы обычно постоянно бегаете. Игроки более развиты, во всех смыслах,

– говорит Тьяго.

Если у футболиста возвышенная техника, но он медленный, то он (и его команда – 24) лишаются возможности. Даже если это важнейший плеймейкер. "Те из нас, у кого медленные ноги, должны иметь быструю голову, потому что в футболе – очень быстрое мышление", – говорит Тьяго. Футбол меняется постоянно, поэтому всем надо адаптироваться.

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Как и в жизни. Особенно это видно в сборной команде. Тренер получает молодых игроков, быстрых, очень старательных. "Когда мне было 18 лет, я сидел, болтал, пил кофе, выходил только за 5 минут до тренировки. Сейчас, за 30-45 минут, они уже тренируются в зале: подвижность, силовая работа", – объясняет Алькантара.

Сейчас от футболистов на топ-уровне требуют гораздо больше / Фото Marca

Он добавляет, что раньше нам никто не говорил этого делать. Теперь, старшие игроки учатся у младших, особенно восстановлению после травм и подготовке. Стало больше сознания, относительно улучшения своей игры.

"Со временем, мы узнаем о новых путях, надо только сохранять красоту и технику", – говорит футболист.

Дух игры и коронавирус

Конечно, коронавирус изменил игру. Большие нагрузки, пустые трибуны, больше игр.

С другой стороны, есть и плюсы: "тренеры больше общаются с нами, а игроки – между собой", – отмечает Алькантара. Да, возможно футболисты становятся менее конкурентоспособными, но другие аспекты развиваются взамен.

Те, кто защищаются, делают это до последней минуты. Те, кто на вас давят, будут делать это до 90-й минуты и еще несколько добавленных. Тьяго против нововведений в игре.

У меня менталитет, который ненавидит современный футбол, я выступаю за более классическую игру. А есть еще VAR, я всегда выступал против этой технологии. Она убивает суть игры. Мы допускаем ошибки играя, поэтому судьи тоже должны ошибаться,

– размышляет Тьяго.

Вот ты забиваешь великолепный гол, но вынужден ждать решения: не было ли там случайно офсайда или нарушения. "Стоишь и ждешь", – говорит игрок сборной Испании. Интересно, что Алькантара – один из 65 футболистов, который не играет за страну, в которой родился (Тьяго родился в Бриндизи, Италия – 24).

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"У меня нет культурных границ, всегда открыт к обучению. Надо развиваться в соответствии с вашими вкусами и опытом. Вы выражаете футбол в вашей стране, не обязательно ее саму", – подчеркнул спортсмен. Видеть сочетание культур приятно так же, как и заполненный 90-тысячный стадион. "Мы привыкли к давлению. Лучше 90 тысяч, чем никого", – уверен он.

Футбольные тренеры на пути

Тьяго тренировали разные выдающиеся тренеры: Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Тито Виланова, Ганси Флик, Луис Энрике. Ему больше нравятся тренеры, которые его развивали, чем те, кто работал с ним как с профессионалом.

Когда он приехал в Баварию, то Гвардиола сказал знаменитую фразу: "Тьяго или ничего". Сам он говорит, что это был невероятный заряд мотивации. Приехал к своему любимому тренеру, который был с ним еще в "Барселоне". Пеп "сконструировал тот футбол".

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Тьяго и Луис Энрике / Скриншот BBC

Тогда Алькантара был еще очень молодым. "Это круто, когда в бывшей команде есть футболисты гораздо лучше, но выбирают меня", – вспоминает испанец. Требовать от себя большего рядом с лучшим тренером в мире – еще лучше. Но сборная Испании – отдельный мир.

Луис Энрике Это тренер-гибрид. У него есть аналитические способности Пепа, агрессивность Клоппа, он знает много вещей, которые игрок видел в "Баварии". А также – и это очень важно – умеет доносить их до футболистов. И эти идеи работали в течение трех лет! Приходят новые игроки, но вливаются очень быстро, потому что Энрике всегда выбирает себе подобных – умных, но агрессивных.

Лучшие партнеры и Эриксен

В субботу 19 июня, бывшие партнеры по "Баварии" Роберт Левандовски и Тьяго Алькантара играли друг против друга. "Мы провели прекрасные шесть лет вместе, лучшее в футболе – это друзья", – уверен Тьяго. Отличный игрок, если бы был "Золотой мяч" в том году, он бы выиграл его, уверен испанский полузащитник. У него не только физическое, но и умственное развитие.

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Ежегодно забивает более 30 голов, но продолжает развиваться и тренироваться. Совершенствует то, что хорошо получается, работая над проблемными аспектами. "Рожденный победителем, совершенный профессионал", – уверен Тьяго. На вопрос, не является ли Левандовский одержимым футболом, Тьяго дает интересный ответ:

Одержимость в начале обучения всегда присутствует. Она позволяет учиться, вырабатывать привычку, превращать ее в рутину. Далее это становится образом жизни. Одержимость нападающего – голы. Но сейчас он спокоен, потому что они для него уже привычка,

– рассказал Алькантара.

Иногда давление на форвардов может быть слишком сильным и они перестают забивать. Так произошло с коллегой Алькантары по сборной – Альваро Моратой. Он часто вынужден даже защищаться, чтобы найти свои мячи. Тьяго говорит, что "сначала надо требовать голов от самих себя, уже потом – от нападения. То же касается Польши".

Когда произошла ситуация с Эриксеном, Тьяго подумал: "пусть он выздоровеет, пусть ему станет легче". Одновременно, были другие мысли: "что мы делаем, играя в футбол?". Игрока накрыли эмоции, негативные и позитивные. "Как нам повезло играть в футбол!", – воскликнул внутри себя Тьяго.