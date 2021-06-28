Батько Тьяго любив одну фразу: "diversión con responsibilidad" – "веселощі з відповідальністю". Він згадав її, розмовляючи на тренувальній базі збірної Іспанії Las Rozas.
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Це ніби гасло між нами та гарний урок для життя, – сказав він The Guardian.
Серйозна різноманітність
Тьяго каже, що він завжди був дуже відповідальним. Навіть коли був малою дитиною. Головне питання, каже він, "злити ці дві речі – веселощі та відповідальність – в одну, щоб зрозуміти, ким ти є. Але Тьяго – багатогранна особистість.
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"Мої погляди на футбол сформувало покоління мого тата", – каже Тьяго. З тих часів він любив спостерігати за гравцями, що вони роблять під час та після тренувань. Хлопець питав, що вони пили перед іграми – фруктові смузі. Подальші герої – Хаві, Андрес Іньєста та Карлес Пуйоль з каталонського гранда.
Рафінья, Тьяго та їхній батько Мазінью / Фото Marca
Те, як вони змінювали гру – теж більше про покоління, ніж про культуру. Але ліги мають різну ідентичність, яка теж формує футболіста. І зараз, звісно, футбол вже інший.
Франція готує своїх гравців у окремих центрах з високою продуктивністю, вони всебічно розвинуті, особливо фізично. "Мати товаришів по команді з різних місць, грати у різних країнах означає вивчати різні елементи, збагачувати себе. Це порушення власних рамок", – вважає Тьяго. Він додає: усі культури це суміш.
Чому Бразилія – найбільш розвинена футбольна країна світу? Бо в них є Mestizaje (мікс – 24), як і у Франції. Там неймовірні гравці.
Футбол – форма спілкування та втечі. Коли ви бачите, скільки мільйонів слідкують за ним, маєте задоволення та емоції після гри, то відчуваєте його важливість. Але це все одно лише спорт,
– розповідає Алькантара.
Швидкість та адаптація
Тьяго вважає, що зараз темп та ритм вже вищі як і інтенсивність. "Граємо більш прискорено, більш фізично", – вважає гравець "Ліверпулю". Фігура класичного №10 майже зникла (класична "десятка" це атакувальний півзахисник, який грає трохи нижче форвардів, ніби "у відтяжці" – 24).
Футболісти роблять більше роботи, але швидше. Ми бачимо менше магії та фантазії. Вам вже не треба вести м'яч, бо ви зазвичай постійно бігаєте. Гравці більш розвинені, у всіх сенсах,
– каже Тьяго.
Якщо футболіст має піднесену техніку, але повільний, то він (і його команди – 24) втрачає можливості. Навіть, якщо це найважливіший плеймейкер. "Ті з нас, хто має повільні ноги, повинні мати швидку голову, бо в футболі – дуже швидке мислення", – каже Тьяго. Футбол змінюється постійно, тому всім треба адаптуватися.
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Як і в житті. Особливо це видно у збірній команді. Тренер отримує молодих гравців, швидких, дуже старанних. "Коли мені було 18 років, я сидів, базікав, пив каву, виходив лише за 5 хвилин до тренування. Зараз, за 30-45 хвилин, вони вже тренуються у залі: рухливість, силова робота", – пояснює Алькантара.
Зараз від футболістів на топрівні вимагають набагато більше/ Фото Marca
Він додає, що раніше нам ніхто не казав цього робити. Тепер, старші гравці вчаться у молодших, особливо відновленню після травм та підготовці. Стало більше свідомості, щодо покращення своєї гри.
"З часом, ми дізнаємось про нові шляхи, треба лише зберігати цю красу і техніку", – каже футболіст.
Дух гри та коронавірус
Звісно, коронавірус змінив гру. Більші навантаження, пусті трибуни, більше ігор.
З іншого боку, є й плюси: "тренери більше спілкуються з нами, а гравці – між собою", – зазначає Алькантара. Так, можливо футболісти стають менш конкурентоздатними, але інші аспекти розвиваються, натомість.
Я маю менталітет, який ненавидить сучасний футбол, виступаю за більш класичну гру. А ще є VAR, я завжди виступав проти цієї технології. Вона вбиває суть гри. Ми допускаємо помилки граючи, тож судді теж повинні помилятися,
– роздумує Тьяго.
От ти забиваєш чудовий гол, але змушений чекати рішення: чи не було там, бува, офсайду чи порушення. "Стоїш та сподіваєшся", – каже гравець збірної Іспанії. Цікаво, що Алькантара – один з 65 футболістів, який грає за країну, відмінну від тієї, де вони народилися (Тьяго народився у Бріндізі, Італія – 24).
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"Я не маю культурних кордонів, завжди відкритий до навчання. Треба розвиватись відповідно до ваших смаків та досвіду. Ви виражаєте футбол у вашій країні, не обов'язково її саму", – підкреслив спортсмен. Бачити поєднання культур приємно як і заповнений 90-тисячний стадіон. "Ми звикли до тиску. Краще 90 тисяч, ніж нікого", – впевнений він.
Футбольні тренери на шляху
Тьяго тренували різні видатні тренери: Пеп Гвардіола, Юрген Клопп, Карло Анчелотті, Тіто Віланова, Гансі Флік, Луїс Енріке. Йому більше подобаються тренери, які його розвивали, ніж ті, хто працював з ним як професіоналом.
Коли він приїхав до Баварії, то Гвардіола кинув знамениту фразу : "Тьяго або нічого". Сам він каже, що це був неймовірний заряд мотивації. Приїхав до свого улюбленого тренера, який був з ним ще у "Барселоні". Пеп "сконструював той футбол".
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Тьяго та Луїс Енріке / Скриншот BBC
Тоді Алькантара був ще дуже молодим. "Це круто, коли ти маєш набагато кращих футболістів у колишній команді, але обирають мене", – згадує іспанець. Вимагати від себе більшого поряд з кращим тренером у світі – ще краще. Але збірна Іспанії – окремий світ.
Луїс ЕнрікеЦе тренер-гібрид. Він має аналітичні здібності Пепа, агресивність Клоппа, знає багато речей, які гравець бачив у "Баварії". А також – і це дуже важливо – вміє доносити їх до футболістів. І ці ідеї працювали протягом трьох років! Приходять нові гравці, але вливаються дуже швидко, бо Енріке завжди обирає схожих на себе – розумних, але агресивних.
Найкращі партнери та Еріксен
У суботу 19 червня, колишні партнери по "Баварії" Роберт Левандовські та Тьяго Алькантара грали один проти одного. "Ми провели прекрасні шість років разом, найкраще в футболі – це друзі", – упевнений Тьяго. Чудовий гравець, якби був "Золотий м'яч" того року, він би виграв його, упевнений іспанський півзахисник. У нього не лише фізичний, але й розумовий розвиток.
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Щороку забиває понад 30 голів, але продовжує розвиватися і тренуватися. Вдосконалює те, що добре виходить, працюючи над проблемними аспектами. "Народжений переможцем, досконалий професіонал", – упевнений Тьяго. На питання, чи не є Левандовські одержимим футболом, Тьяго дає цікаву відповідь:
Одержимість на початку навчання завжди присутня. Вона дозволяє вчитися, виробляти звичку, перетворювати її на рутину. Далі це стає способом життя. Одержимість нападника – голи. Але зараз він спокійний, бо вони для нього вже звичка,
– розповів Алькантара.
Іноді тиск на форвардів може бути занадто сильним і вони перестають забивати. Так сталося з колегою Алькантари по збірній – Альваро Моратою. Він часто змушений навіть захищатися, щоб знайти свої м'ячі. Тьяго каже, що "спочатку треба вимагати голів від самих себе, вже потім – від нападу. Те саме стосується Польщі".
Коли сталася ситуація з Еріксеном, Тьяго подумав: "хай він одужає, хай йому стане легше". Одночасно, були інші думки: "що ми робимо, граючи в футбол?". Гравця захлинули емоції, негативні та позитивні. "Як нам пощастило грати в футбол!", – вигукнув всередині себе Тьяго.