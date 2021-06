Вигаданий сценарій та "група смерті"

23 червня 2021 року. Португалія грає з Францією, йде 89-та хвилина матчу. Антуан Грізманн пробивається між двома захисниками, перш ніж вдарити повз Руї Патрісіу. Так встановлюється драматичний рахунок 3:2. Франція проходить далі, як переможець групи. Німеччина обігрує Угорщину та приєднується до французів.

Читайте ще Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі

А от Португалія – переможці Євро-2016 – купує квитки додому разом з угорцями. Кріштіану Роналду та інші гравці виправдовуються, що стали "останніми жертвами групи смерті" через декілька хвилин після фінального свистка. Звичайно, це вигаданий сценарій, але він може стати реальністю на цьому Євро-2020, пише Four Four Two.

Три команди з 15 найкращих в Європі та угорці – які вийшли до дивізіону А Ліги Націй – зійшлися у групі F Євро-2020. Суперництво може бути жорстким. Але ховати концепт може бути трохи зарано. Будь-яка з трьох топзбірних може не пробитися далі.

Історія ж фрази "група смерті" сягає сивої футбольної давнини. Все почалося, ймовірно, на Чемпіонаті світу-1958 у Швеції.

Тоді преса назвала квартет СРСР, Бразилії, Англії та Австрії "Битвою велетнів".

Чемпіонат світу 1970 року / Фото British GQ

Але конкретно фраза "група смерті" пролунала вже на ЧС-1970 року. Її використав журналіст з Мексики, щоб окреслити протистояння між Бразилією (яка претендувала на перемогу), Англією (чинними чемпіонами світу, які виграли титул у 1966), Чехословаччиною (фіналістами у 1962) та Румунією у Групі 3.

Ще більше драми було у другому турі розіграшу у 1982 році.

Передбачення Там в одній трійці зустрілись Італія (майбутні переможці), Бразилія та Аргентина, а виходила лише одна команда. Тренер італійців, Енцо Беарзот, визнавав: "коли ми обіграли Бразилію 3:2, я відчував, що ми станемо чемпіонами". Такою була напруга в цьому тріо.

Термін набирає популярності

Популярним вислів зробив головний тренер Уругваю Омар Боррас чотири роки потому, у 1986. Так він охрестив свою групу E. Туди, крім південноамериканців, потрапили ФРН, Данія та Шотландія.

Якщо колись існувала група смерті, то вона була саме такою,

– згадував данський півзахисник Ян Мельбю.

На клубному рівні він грав за "Ліверпуль", а на тому мундіалі провів усі три матчі. Погляньте самі: Уругвай щойно виграв Копа Америка; німці дісталися до фіналу у 1982 з чудовими гравцями; і шотландці все ще були силою.

"Коли проводили жеребкування, я був на святковій вечері "Ліверпулю" з багатьма шотландськими хлопцями, – згадує футболіст. – Отримавши дзвінок, я розповів усім, хто нас чекає. Шотландці почали казати, що ми першими поїдемо додому".

Команду 1986 року називали "данський динаміт" / Фото sportreviews.com

А що Данія насправді? "Данію списали всі, бо ми вперше пройшли кваліфікацію до Чемпіонату світу. І що? Ми виграли всі три гри!", – розповів Мельбю. Уругвай був знищений 6:1, західні німці обіграні з рахунком 2:0, шотландці – 1:0. Мельбю визнає, що саме за скандинавами залишилося останнє слово.

Це цікаво Фінляндія на Євро-2020: країна, що занадто довго чекала шансу

Відбір на Чемпіонат світу-1994 року, Азія. В групі зібралися дві країни, які ведуть війну між собою – Ірак та Іран, а також КНДР та Саудівська Аравія. Північна Корея технічно досі перебуває у стані війни з Півднем. Це був чи не єдиний раз, коли концепт справді виправдав свою назву.

Граємо без "групи смерті"

Саме Чемпіонат світу рідко мав таку "розвагу". Раніше там три команди могли вийти до раунду плей-офф. А у 1998 році формат розширили з 24 до 32 команд. Наприклад, у 1990 році Камерун потрапив у нібито таку ситуацію. Ще там були Аргентина, Румунія, СРСР (який доживав останні дні – 24).

Очікувалося, що африканці вилетять відразу. Але прохід "Непереможних левів" далі стався скоріше через погану гру радянської команди. Часто група, де станеться "смертельна битва", визначають ЗМІ. І буває так, що вони помиляються. Наприклад, у 1994 році ажіотаж викликала Група E: Італія, Ірландія, Мексика та Норвегія.

Тренер, що передбачив групу смерті – Карлос Паррейра / Фото Wikipedia

Але тренер Бразилії Карлос Альберто Паррейра наполягав (можливо, рятуючи свою роботу у разі провалу), що більший потенціал має Група B: Камерун, Росія, Швеція, Бразилія.

Росіяни були третіми, не змогли вийти далі. Шведи та південноамериканські "чарівники м'яча" ще раз зустрілися у півфіналі. Бразильці зрештою виграли турнір, тож може Паррейра і мав рацію.

Через чотири роки у Франції, вперше грали з 32 командами. І "груп смерті" по факту не було (майже всі квартети були слабкими). Щось схоже на цей концепт було у 2002: Аргентина та Нігерія були вибиті шведами та Англією. У 2010 році у Південній Африці, Бразилія та Португалія вийшли далі доволі легко. Кот-д'Івуар та КНДР не змогли скласти конкуренцію.

Потім Іспанія скоріше провалила турнір у 2014 році, програвши 5:1 Нідерландам та 2:0 Чилі. А "Фурія Роха" тоді були чинними чемпіонами світу! Погана гра, а не "група смерті". Те ж саме сталося з німцями у 2018 – взагалі останнє місце у квартеті та "виліт" Південній Кореї.

Європейські битви

Концепція все ще жива у Європі. Там чемпіонати збірних з 1980 до 1992 рік мали лише вісім учасників. Тож кожна група була "смертельною". У 1992 році, шотландський форвард Аллі Маккойст назвав групу B, яка включала Шотландію, СНД, Німеччину та Нідерланди, "групою вірної смерті".

Англійці теж постраждали, але у 1988.

У нас були Нідерланди – найкраща команда світу, яка виграє турнір. Далі СРСР, які дійшли до фіналу. Ну й Ірландія, це для нас дербі. Всі три матчі ми програли та забили лише раз. Все було погано,

– згадує колишній збірник Англії Кріс Воддл.

Втім, сам він не вірить у передматчеві розклади та "групи смерті", називаючи їх "повною нісенітницею".

Англія мала найважчу групу у 2002 році. Її, до речі, оглядач Пол Вілсон назвав "групою життя, бо інші не запропонують жодної драми". Тепер так називають слабку групу, яка дає всім учасникам майже рівні шанси вийти з неї.

​Як це було Початок "групи смерті": розклад матчів Євро-2020 – де дивитися поєдинки 15 червня

"І навпаки, у 2010 грали з Алжиром, Словенією та США і ледь пролізли. Жорстка група знижує очікування, це може бути корисно. Іноді ви стикаєтесь з командою, про яку знаєте все, бо дивитесь кожен матч по телебаченню. Але маловідомі збірні здатні на сюрпризи. Данія у 1992, Греція у 2004", – розповів Воддл.

Англії насправді не треба довго згадувати прикру поразку: на Євро-2016 вони вилетіли від Ісландії. Дехто називає це найбільшим приниженням "британських левів" з 1950, коли вони програли американцям, які робили свої перші кроки у футболі (або, як його там називають, "соккері" – 24).

Це, звісно, може бути шоком, але скоро "група смерті" може померти. І це буде на краще для всіх.