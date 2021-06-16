У дитинстві, він мріяв стати професійним футболістом. Тепер – капітан збірної на великому турнірі. Тім Спарв розповів про шлях до Євро-2020 для The Guardian.

Цікаво У Женеві кремлівським журналістам відмовили увімкнути футбол за участю збірної Росії

Підтримка складної збірної

Підтримувати Фінляндію зрідка було комфортним та веселим заняттям, пише футболіст. Вона забивала голи у власні ворота на останніх хвилинах. Мала безвиграшні серії роками. Це призвело до іміджу збірної як нещасливої та неуспішної.

Іноді ми дійсно мали кількох індивідуально сильних футболістів та випадкові максимуми,

– каже Спарв.

Але команда була в тіні нездатності збірної відібратись на великий турнір. "Кожне літо ми дивилися, як колеги-скандинави грають на Кубку світу чи Європи. А наша нація змушена дивитись змагання по телебаченню і питати себе: "коли ж наша черга?". Я потрапив на першу гру Фінляндії у 13 років", – згадує Спарв.

Він описав й те, як взяв перерву у школі, щоб поїхати до Гельсінкі з батьком та його друзями. Матч був з Англією, кваліфікація на Чемпіонат світу з футболу 2000 року.

Олімпійський стадіон у Гельсінкі / Фото Wikimedia

"Мене заворожив Олімпійський стадіон: прожектори та 35 тисяч шалених вболівальників! Гра закінчилася нудними 0:0, але це було неактуально. 13-річний підліток надихнувся і вирішив – одного дня він так само буде грати за свою країну", – пише капітан.

Проблеми зі зростанням

Спарв був далеким від атлетичних показників: високий та худий хлопець з проблемами росту та поганою координацією. Тренери називали його "Бембі на льоду". Але також вони бачили хлопчика з гарячим бажанням самовдосконалення. За тендітним зовнішнім виглядом вони розгледіли потенціал, якого й сам Спарв тоді не бачив.

Тім Спарв з часом став лідером та капітаном збірної Фінляндії / Фото RTE

З часом, мрія стати профі та грати за збірну здійснилася, спочатку у молодіжці до 21 року. Спарв грав з фінами на молодіжному Євро у Швеції у 2009 році. Тоді ж дебютував у дорослій команді у повному обсязі. А далі "став невід'ємною частиною команди Фінляндії на наступні 10 років".

Я мав би бути щасливим, але ні,

– пише він.

Актуально Фінляндія неочікувано перемогла Данію у матчі з нещасним випадком Еріксена: відео

"У 2019 мені було 32 роки, але моя улюблена збірна Фінляндії все ще була командою, що жодного разу не пробивалася на великий турнір, не проходила туди кваліфікацію. Нашими друзями по нещастю були, наприклад, Люксембург, Сан-Марино та Фарерські острови. Для мене та моїх товаришів по збірній, час вже почав закінчуватися", – згадує футболіст.

Історичний вихід на Євро-2020

Італія, Боснія, Греція, Вірменія та Ліхтенштейн склали фінам компанію у відбірковій групі до Євро-2020. Дві найкращі збірні виходили напряму, третя мала грати додатковий матч за вихід. Італія була занадто сильна, тож усім іншим випало боротися за друге місце.

Ми грали добре протягом усієї відбіркової кампанії. Були сильними та стійкими в обороні та смертельними при переході м'яча. Мали спокійного воротаря Лукаша Градецькі; динамічного Глена Камара у півзахисті; Робін Лод створював шанси, а Теему Пуккі мав неймовірну форму, як форвард,

– розповідає про команду Спарв.

Жорсткі, агресивні та організовані – такою була команда. 15 листопада 2019 року Фінляндія грала з Ліхтенштейном, виграла 3:0 і вперше вийшла на свій великий чоловічий футбольний турнір.

​Зверніть увагу На нічию з Росією не варто сподіватися, наша мета – виграти, – фінський футболіст

"Один з найбільш пам'ятних днів у фінській футбольній історії", – каже Спарв. Він досі пам'ятає, як його підкидали щасливі фанати, як співав народні пісні у роздягальні та вливав шампанське в горло. А потім, коли всі сиділи в сауні, хтось спитав: "Хлопці, що ми, бляха, щойно зробили?".

Футбол як історія країни

Футбольна історія нашої країни не найвеселіша, але й сама Фінляндія пройшла через складні часи.

Життя з труднощами – ДНК фінів Всупереч війнам, фінансовим рецесіям та посухам, ми досі стоїмо високо. Наперекір поразкам на останніх хвилинах та рокам виступів нижче очікувань, фанати та гравці не здавалися.

"Ми – стійка група людей, на полі та поза ним. Те, що пандемія відклала наш великий день, лягає у цей наратив. І не планувалося, що підтримка Фінляндії буде легкою та безпроблемною. Некомфортні сюрпризи завжди чатують неподалік. Саме тому ми любимо святкувати великі дні трохи більше ніж інші", – зізнається капітан.

Фанати збірної Фінляндії / Фото NYT

Відкласти турнір було правильним рішенням. Але серед тих, хто пережив стільки біди, щоб дійти до цього моменту, все ще існує недовіра та похмуре прийняття. "Звичайно, коли Фінляндія вперше бере участь у Євро, треба його відкласти, бо ж пандемія", – жартує Спарв. Нетерплячі фіни наразі можуть сказати: "наша черга, більше не треба чекати".

Спарв пише, що радий за всіх, але особливо – за вболівальників. "Вони заслуговують трохи удачі після десятиліть підтримки команди, яка мала стати чи не найбільш невдачливою", – зізнається капітан. І сподівається, що це стане відправною точкою для більш перспективного майбутнього Суомі (фіни називають себе і свою країну Suomi).