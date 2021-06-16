Російські медійники сиділи на веранді пресцентру. На їхні прохання перемикнути канал місцеві не реагували.

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Ну і головне питання в Женеві на цю хвилину: чи вдасться переконати швейцарців переключити телевізор на веранді пресцентру на матч Фінляндія – Росія?

– мовиться у повідомленні.

Згодом у телеграм-каналі заявили, що швейцарці таки не пристали на прохання: "Ні, не включили нам футбол. Байдужі швейцарцям подвиги підопічних Черчесова".

Зверніть увагу! Фіни зустрілися з росіянами у другому турі чемпіонату Європи. Матч стартував о 16:00 за київським часом.

Що відбувається у Женеві

16 червня у віллі Ла Гранж 16 червня зустрілися президент Росії Володимир Путін та американський лідер Джо Байден.

Президенти обговорять Україну, пандемію, економіку, кібератаки, Сирію та інші актуальні теми.

Після зустрічі заплановані окремі пресконференції. Разом політики до журналістів не вийдуть.

Місто посилено охороняють – у повітряному просторі заборонили літати безпілотникам, а місцевим мешканцям рекомендували працювати дистанційно, адже деякі вулиці будуть перекриті.

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