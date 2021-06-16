В детстве он мечтал стать профессиональным футболистом. Теперь – капитан сборной на крупном турнире. Тим Спарв рассказал о пути к Евро-2020 для The Guardian.

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Поддержка сложной сборной

Поддерживать Финляндию изредка было комфортным и веселым занятием, пишет футболист. Она забивала голы в собственные ворота на последних минутах. Имела безвыигрышные серии годами. Это привело к имиджу сборной как несчастливой и неуспешной.

Иногда у нас действительно было несколько индивидуально сильных футболистов и случайные максимумы,

– говорит Спарв.

Но команда была в тени неспособности сборной отобраться на крупный турнир. "Каждое лето мы смотрели, как коллеги-скандинавы играют на Кубке мира или Европы. А наша нация вынуждена смотреть соревнования по телевидению и спрашивать себя: "Когда же наша очередь?". Я попал на первую игру Финляндии в 13 лет", – вспоминает Спарв.

Он описал и то, как взял перерыв в школе, чтобы поехать в Хельсинки с отцом и его друзьями. Матч был с Англией, квалификация на чемпионат мира по футболу 2000 года.

Олимпийский стадион в Хельсинки / Фото Wikimedia

"Меня заворожил Олимпийский стадион: прожекторы и 35 тысяч безумных болельщиков! Игра закончилась скучными 0:0, но это было неактуально. 13-летний подросток вдохновился и решил – однажды он так же будет играть за свою страну", – пишет капитан.

Проблемы с ростом

Спарв было далеким от атлетических показателей: высокий и худой парень с проблемами роста и плохой координацией. Тренеры называли его "Бэмби на льду". Но также они видели мальчика с горячим желанием самосовершенствования. За хрупким внешним видом они разглядели потенциал, которого и сам Спарв тогда не видел.



Тим Спарв со временем стал лидером и капитаном сборной Финляндии / Фото RTE

Со временем мечта стать профи и играть за сборную осуществилась, сначала в молодежке до 21 года. Спарв играл с финнами на молодежном Евро в Швеции в 2009 году. Тогда же дебютировал во взрослой команде в полном объеме. А дальше "стал неотъемлемой частью команды Финляндии на следующие 10 лет".

Я должен был быть счастлив, но нет,

– пишет он.

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"В 2019 мне было 32 года, но моя любимая сборная Финляндии все еще была командой, которая ни разу не пробивалась на крупный турнир, не проходила туда квалификацию. Нашими друзьями по несчастью были, например, Люксембург, Сан-Марино и Фарерские острова. Для меня и моих товарищей по сборной время уже начало заканчиваться", – вспоминает футболист.

Исторический выход на Евро-2020

Италия, Босния, Греция, Армения и Лихтенштейн составили финнам компанию в отборочной группе к Евро-2020. Две лучшие сборные выходили напрямую, третья должна была играть дополнительный матч за выход. Италия была слишком сильна, поэтому всем остальным выпало бороться за второе место.

Мы играли хорошо на протяжении всей отборочной кампании. Были сильными и устойчивыми в обороне и смертельными при переходе мяча. Имели спокойного вратаря Лукаша Градецки; динамичного Глена Камара в полузащите; Робин Лод создавал шансы, а Теему Пукки имел невероятную форму как форвард,

– рассказывает о команде Спарв.

Жесткие, агрессивные и организованные – такой была команда. 15 ноября 2019 года Финляндия играла с Лихтенштейном, выиграла 3:0 и впервые вышла на свой большой мужской футбольный турнир.

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"Один из самых запоминающихся дней в финской футбольной истории", – говорит Спарв. Он до сих пор помнит, как его подбрасывали счастливые фанаты, как пел народные песни в раздевалке и вливал шампанское в горло. А потом, когда все сидели в сауне, кто-то спросил: "Ребята, что мы, бляха, только что сделали?".

Футбол как история страны

Футбольная история нашей страны не самая веселая, но и сама Финляндия прошла через сложные времена.

Жизнь с трудностями – ДНК финнов Вопреки войнам, финансовым рецессиям и засухам, мы до сих пор стоим высоко. Наперекор поражениям на последних минутах и годам выступлений ниже ожиданий фанаты и игроки не сдавались.

"Мы – стойкая группа людей, на поле и за его пределами. То, что пандемия отложила наш великий день, ложится в этот нарратив. И не планировалось, что поддержка Финляндии будет легкой и беспроблемной. Некомфортные сюрпризы всегда караулят неподалеку. Именно поэтому мы любим праздновать большие дни чуть больше, чем другие", – признается капитан.



Фанаты сборной Финляндии / Фото NYT

Отложить турнир было правильным решением. Но среди тех, кто пережил столько бед, чтобы дойти до этого момента, все еще существует недоверие и мрачное принятие. "Конечно, когда Финляндия впервые участвует в Евро, надо его отложить, поскольку пандемия", – шутит Спарв. Нетерпеливые финны пока могут сказать:"Наша очередь, больше не надо ждать".

Спарв пишет, что рад за всех, но особенно – за болельщиков. "Они заслуживают немного удачи после десятилетий поддержки команды, которая должна была стать едва ли не самой неудачливой", – признается капитан. И надеется, что это станет отправной точкой для более перспективного будущего Суоми (финны называют себя и свою страну Suomi).