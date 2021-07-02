Один вечер молодой Роберто Манчини запомнит надолго. Ему было 19 лет, он тусил с другим футболистом – Марко Тарделли – в клубе "Студия 54". Тот вечер объясняет, как теперь, будучи тренером Италии на Евро, он ищет реализации того, чего не достиг как игрок. Историю перерождения "Голубой эскадры" рассказывает The Atletic.

Интересно Бельгия или Италия: кто выиграет четвертьфинальную битву фаворитов Евро-2020 – прогноз

Действующие чемпионы мира

1984 год, Нью-Йорк. Итальянцы были действующими чемпионами мира. На часах – пять утра, Марк пытается докричаться до Роберто. "Я иду в гостиницу, ты со мной или еще остаешься?". Манчини последовал за товарищем в свет нового дня в Большом Яблоке. Ему в то время было всего 19 лет. Он приехал из сборной на товарищеский матч с США на стадионе команды "Джайентс".

Читайте еще Бельгийское чудо: как маленькая страна создала лучшую футбольную сборную мира

Тренер Энцо Беарзот, вообще-то, не разрешил молодым игрокам выходить и пошел вечером спать. Он постоянно курил и имел вспыльчивый характер, но также считался чуть ли не футбольным провидцем. Беарзот впервые вызвал Манчини, отметив его хорошую игру за генуэзскую "Сампдорию" и репутацию следующего большого таланта страны.

Легендарный тренер Италии Энцо Беарзот / Фото Corrier Style

Как только Манчини вошел в лобби отеля рядом с Центральным Парком, к нему подошел член тренерского штаба. "Синьор Беарзот хочет увидеть тебя за завтраком. Осторожно, он злой". Манчини решил принять этот холодный душ, но "злость" Беарзота была еще мягким описанием. Тренер свирепствовал.

"Я получил худший выговор за всю мою жизнь. Он обзывал меня всеми известными под солнцем словами. Что он не спал от волнения!", – скажет позже Роберто колумнисту. Но это было не самое худшее: Беарзот сказал, что несмотря на 40 забитых голов, ты, Роберто, больше у меня играть не будешь. По крайней мере, пока я руковожу этой командой.

И действительно, всего через неделю после своего дебюта в Торонто, международная карьера молодой звезды выглядела законченной. Эти воспоминания пугают его до сих пор. "Тогда я хотел умереть", – вспоминает он.

Когда Беарзот и Манчини встретились через много лет, бывший игрок хотел узнать, почему старый тренер не изменил решение. Сам Манчини давал много шансов еще более скандальному Балотелли.

Все, на что я ждал – на твой звонок с просьбой вызвать тебя снова. Но без извинений я не мог сделать ничего, поэтому ты пропустил Чемпионат мира-1986,

– пояснил Беарзот

Первый гол и разбитое сердце

Когда Беарзот ушел с поста после вылета в 1/16 финала команду подхватил бывший тренер молодежной сборной Адзеле Вичини. Он сразу вернул Манчини в состав. Но его выступления были уже не такими яркими. Так, он забил свой первый гол на Евро-1988 против Западной Германии. Это станет началом его "тандема" с Джанлукой Виалли в сборной и в "Сампдории".

Первый гол Роберто Манчини за сборную Италии / Графика Twitter

"Я помню, какую радость принес тот гол. Но также – реакцию Роберто", – скажет позже Виалли. Вместо того, чтобы радоваться с командой, Манчини побежал к пресс-ложе, чтобы показаться журналистам, которые в него не верили. Пресса призвала вызвать более опытного Алессандро Альтобелли.

Евро не рассматривался как крупный турнир (и тогда там играли только восемь команд). Итальянцы дошли до полуфинала, где играли с командой СССР Валерия Лобановского. И проиграли 0:2. Главным испытанием должен был стать Чемпионат мира-1990, который принимала сама Италия. Поэтому считалось, что Вичини ведет команду верным курсом.

От этих молодых игроков, которых назвали "золотым поколением", ждали большего как от Манчини. В 23 года, он приехал на свой первый и последний большой турнир в составе сборной.

Он в основном был наблюдателем на скамейке запасных. Звездами были другие: Тото Скилаччи и Роберто Баджо. Именно они зажгли "волшебную ночь" посреди жаркого итальянского лета. "Эскадра" заняла третье место, обыграв в матче за бронзу Англию 2:1.

Актуально Выжить в "группе смерти": Евро-2020 и история явления

Отчаяние Манчини нельзя было сравнить с ситуацией Виалли. Тот получил травму, его место занял Скилаччи. Это стало мотивацией для первого и единственного "скудетто" (победы в лиге в Италии – 24) "Сампдории" в следующем году. С клубом они дошли до финала Кубка Европейских чемпионов в 1992!

Но со сборной оба хотели большего. Раздевалки базы Коверчано стали отелем разбитых сердец. Конец был близок Италия играла в Москве, снова против СССР. Матч проходил неудачно: из-за травмы играли вдесятером, а две замены (тогда трех еще не было – 24) уже были использованы. Закончили со счетом 0:0. Италия не попала на Евро-1992 в Швеции.

Вместо Вичини команду возглавил Ариго Сакки. Его последователем сейчас является Пеп Гвардиола.

Опять проблемы в США

Но и с Сакки легко не было. Итальянцы играли на чемпионате мира 1994 года, который проходил в США. Они заняли третье место, пропустив вперед Мексику и Ирландию. Но в плей-офф все же попали из-за рейтинга третьих мест.

Последний скандал И дошли до финала, где в серии пенальти проиграли 3:2 Бразилии. Свои удары не забили Роберто Баджо, Франко Барези и Даниэле Массаро. Но Манчини в составе уже не было. Немного ранее, Сакки нарушил свое обещание дать ему сыграть 90 минут против немцев.

Тогда, в Штутгарте, на "Готлиб Даймлер Арене" были сотни итальянцев, которые мигрировали в этот город для работы на автозаводах. Они не хотели видеть Манчини, а только парня из Сардинии, который взял №10 в "Наполи", что принадлежал Диего Марадоне. Это был Дзола. Фанаты скандировали его имя и Сакки сдался. Роберто заменили в перерыве.



Арриго Сакки был мощным тренером, но Манчини ушел из команды / Фото UEFA.com

Манчини был заведен весь перелет обратно в аэропорт Мальпенза в Милане. Возле карусели багажа, он встретился с тренером.

Вы не сдержали своего слова! Не звоните мне больше, я закончил со сборной,

– отрезал Манчини.

Помощник Сакки, сейчас сам знаменитый тренер Карло Анчелотти, опустил голову на руки. До турнира шесть недель, а Манчини, которому всего 29 отказывается играть. Позже, Роберто признал – такая реакция была ошибочной. Италию преследовали травмы, было очень жарко, были дисквалификации.

"Если смотреть сейчас, то я мог бы сыграть на том турнире. У команды было много проблем", – признался он. Возможно, он даже заменил бы полуготового Баджо в финале, когда он промазал решающий пенальти после матча. Но гордость одного из лучших футболистов, которые когда-то бегали по "Марасси", "Стадио Олимпико" или "Сан-Сиро", была задета.

Кто забивал Бомбардиры группового этапа Евро-2020: Роналду – единоличный лидер

Манчини действительно закончил с национальной сборной, имея лишь 36 матов и 4 гола. Мало для того, кто забил 156 голов в Серии А и играл с такими звездами как Виалли, Энрико Кьеза и Марсело Салас. "Это абсурдно, даже если в большей степени это моя вина", – признает он.

Тавеккьо и провал перестройки

Позже, Манчини получит работу главного тренера сборной Италии. Но для этого должен наступить конец света. Возможно, нечестно называть бывшего главу федерации футбола Италии Карло Тавеккьо "всадником Апокалипсиса", но он никогда не должен был быть избранным (судя по всему, что он сделал).

Так случилось, что в 2014 году именно ему доверили обновление сборной Италии и превращение ее в новую силу. К этому времени, сборная уже два раза не выходила из группы на чемпионатах мира (в 2010 и 2014). Первое решение – подписать лучшего тренера страны.



Даже одиозный Антонио Конте не смог остановить падение / Фото The Sun

Впрочем, заставить Антонио Конте приостановить свой отдых от футбола, который тот проводил на побережье Далмации, было непросто. В тот момент времени, такое назначение было неожиданным. Не говоря уже о том, чтобы найти деньги на зарплату, соответствующую его репутации. Тавеккьо смог завоевать доверие и остаться в кресле. Патриотизм и чувство долга заставили Конте согласиться.

Проблемные времена впереди В 2012 году Италия дошла до финала Евро в Украине и Польше, через год это же сделала молодежная сборная до 21 года. В обоих случаях, команды проиграли Испании. Прогноз выглядел мрачным. Победители ЧМ-2006 отходили в тень, Антонио Кассано и Марио Балотелли были потерянным поколением, а у Коверчано выражали недовольство малым количеством новых талантов.

Команда Конте на Евро-2016, считалась самой слабой Италией за долгое время. По крайней мере, со времен Чемпионата мира-1950 года. Тогда игроки поехали домой на лодке после того, как авиакатастрофа в Суперге уничтожила невероятных игроков команды "Торино" (они были известны как "Гранде Торино").

Как это было Финляндия на Евро-2020: страна, которая слишком долго ждала шанса

Впрочем, начала Италия хорошо: уверенные победы над Бельгией в группе и над Испанией в плей-офф. Но уже на стадии четвертьфинала все закончилось вылетом от Германии в серии пенальти. Не забили Грациано Пелле и Симоне Дзадза. Конте ушел в "Челси" после турнира.

Эта сборная Италии – как спортивное авто, которое выкатывают только летом, но после все время держат в гараже,

– так высказался о команде Конте.

Падение Вентуры

Тавеккьо не хотел, чтобы следующий тренер имел амбиции сразу пойти к клубному футболу, поэтому новый алленаторе был еще более неожиданным – 68-летний Джампьеро Вентура. Этот тренер был известен своими грустными предсказаниями. Вентуре сказали, что тренировки Италии – награда за всю его карьеру тренера.



А при Джампьеро Вентуре она легла на дно / Фото not even oriundo.com

Он толкал сборную в примерно том же направлении, что и Конте. Это не первый раз, когда он заменял Антонио, раньше это произошло в "Бари". А перед нацкомандой, он семь лет возглавлял "Торино". Он вывел второй клуб Турина в еврокубки впервые за 20 лет, обыграл "Ювентус" в городском "Дерби делла Моле" и превратил Иммобиле в лучшего форварда лиги (Капоканноньере).

Уже через год работы, Вентура получил продление контракта до 2020 года.

Перед матчем квалификации к Чемпионату мира-2018 в России, Вентура бросил фразу: "Не бойтесь, там нет крокодилов, что сбежали". Играть надо было против Испании. Он выставил смелую тактику 4-2-4.

Италия, которая обыграла соседей через море в эру Конте, теперь была уничтожена 3:0. Вентура потерял все: расположение игроков, прессы, общественности. После игры начался хаос. Тавеккьо давил на тренера: непопадание на чемпионат мира – Апокалипсис". В Реджо-де-Эмилии, где играли следующий матч против Израиля, толпа свистела.

Италия выиграла, но лишь со счетом 1:0, поэтому настроение было поднять ничем. Вентура был бессилен: он не ожидал таких проблем в нацкоманде и никогда раньше не тренировал известных футболистов и звезд. Он даже не подозревал, что его специально "сливают".

"К сожалению, для него мы были проблемой, бременем, а не ресурсом. Даже когда пытались спасти, что могли", – признался The Atletic защитник Джорджо Кьеллини. Игроки даже серьезно думали пойти в Федерацию и попросить сменить тренера. "Но в конце мы это отпустили и произошло то, что произошло", – добавил Кьеллини.

Итальянцы закончили вторыми в отборочной группе, поэтому должны были играть плей-офф со шведами в ноябре 2017 года. В составе "Трех корон" еще играл Златан Ибрагимович. Первый матч в гостях "Скуадра Адзурра" проиграла 1:0. Через несколько дней на "Сан-Сиро" Италия была растеряна. Счет был 0:0, штаб Италии готовился к заменам.

Хотели выпустить игрока Ромы Даниэле Де Росси, но тот сердито (и это попало на камеры) спросил: "Что, блин?". И указал на скамейку запасных, где сидел искусный плеймейкер "Наполи" Лоренцо Инсинье. "Нам нужна победа, а не ничья", – бросил римлянин. Но это была ничья, Италия не отобралась на большой форум впервые с 1958 года. Это был "La Fine", Конец света.

"Без сомнения, самый сложный момент для футбола Италии за последние 50 лет", – сказал Кьеллини. Он снова вернулся к теме Федерации. Возможно, там должны были вмешаться раньше и привел пример Хорватии. Они сменили тренера прямо перед матчами за выход дальше и отобрались на очень успешный для них мундиаль.

Смотрите, они даже дошли до финала в Москве. Что касается нас, то никто с нами не консультировался и не слышал нас,

– добавил защитник "Ювентуса".

Вентура, что интересно, не пошел в отставку сразу. Это только сделало его главной мишенью для обвинений. Его новая и последняя на данный момент работа – клуб серии В "Салернитана". До последнего времени, она принадлежала президенту "Лацио" Клаудио Лотито (до выхода в Серию А в прошлом сезоне, там один владелец не может контролировать два клуба – 24).



После провала, основные игроки покинули сборную / Фото UEFA.com

Впрочем, Вентуру быстро уволили и оттуда. Лотито был одним из тех, кто утверждал приглашение Вентуры в сборную. Ветеран ушел в августе 2019, клуб завершил работу по повышению в классе без него.

Назад на "Сан-Сиро", де Буффон, Де Росси и Андреа Барцальи в слезах объявляли о завершении карьеры в сборной Италии. Они были последними из состава, что выиграл "золото" ЧМ-2006. Но итальянская пресса ошиблась. Что считалось концом стало L'Inizio, новым началом.