Водій автобусу збірної Італії в останній раз вивозив команду з тренувального центру Коверчано, коли вдарив по гальмах. Одна людина запізнювалась – знову, пише видання The Atlhetic. Це був директор команди Джанлука Віаллі, найкращий друг головного тренера Роберто Манчіні та – за словами дуже багатьох – серце всієї збірної.

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Традиції для перемоги

Насправді ж Віаллі нікого не затримував, бо це була частина традиції на цьому Євро. Все почалося після перемоги 3:0 над Туреччиною. Манчіні подивився на годинник і спитав: "Де Лука?". Тому такий жарт – чи забобон – продовжували протягом усього турніру.

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Але до того була магічна ніч відкриття, коли співак Андреа Бочеллі співав арію Nessun Dorma ("Нехай ніхто не спить") Джакомо Пуччіні. Це одна з найвідоміших та найскладніших арій для тенорів. Гарну гру команди бачили 16 тисяч фанатів – найбільше на стадіоні за майже два роки. Підспівування зробило звук набагато гучнішим.

Поле імені Вітторіо Поццо / Фото La Stampa

Наступного дня, команда повернулась до Флоренції, де їй влаштували королівський м'ясний обід. Відповідальним був директор бази Коверчано Антоніо Галарді. Стіл поставили прямо біля повороту бігової доріжкі на полі, яке носить ім'я Вітторіо Поццо – дворазового чемпіона світу зі збірною Італії у 1930-х роках. Його рекорд – 30 матчів без поразок – Манчіні вдалося побити.

Замовлено було 20 кілограмів стейків – вони врешті-решт в Тоскані – 130 ковбас і дев'ять кг креветок. Коверчано розташований у тіні пагорбу, де, за легендою, Леонардо да Вінчі намагався запустити свою літальну машину. Одного разу Галарді випадкового перекинув склянку червоного, розпочавши інший ритуал: щоразу перед барбекю, гравці занурювали палець у своє вино, ніби вони на причасті, а не на футбольному Євро.

Віра взагалі була найсильнішою рисою Манчіні. Він вирішив збудувати команду на міцному півзахисті. Троє гравців були недоторканими: Жоржіньо, Марко Верратті та Лоренцо Інсіньє. Поступово, філософію вивчили всі.

"Те, що містер хотів, було в нас у головах. Кожен має навички, щоб її грати. І вона важливіша за тих, хто грає", – розповів Жоржиньо.

Ігрова модель Італії базується на трьох принципах: знайти м'яч; знайти простір; йти вперед. Ні в кого гібридна схема Італії не викликала подиву чи осуду: команда вигравала, включаючи знищення Вірменії 9:1 – найбільшу перемогу з 1948 року. Перед Євро було 8 перемог поспіль.Навіть деякі знані гравці були залишені поза складом, як-то Мойзе Кін.

Натомість викликали не дуже відомих виконавців, але які були готові працювати до сьомого поту і якщо треба – вийти з лави для запасних. Такими стали Рафаель Толой з "Аталанти" та Джакомо Распадорі з "Сассуоло". Всередині команди теж постійно точилася конкуренція: до прикладу, між Фредеріко К'єзою та Доменіко Берарді.

Довіра до всіх

Манчіні, як вже було сказано, отримав та користувався величезним кредитом довіри. І не дарма: перших суперників – Туреччину та Швейцарію – Італія не помітила із спільним рахунком 6:0. Це були італійські найбільші перемоги на Євро. З'явилися й нові герої – неймовірно надихаюча гра Леонардо Спінаццоли закохала у себе фанатів та експертів.

Усі сумніви щодо придатності Верратті до гри були розвіяні, а за його спиною (та іноді затуляючи його – 24) сяяв Мануель Локателлі. Він теж приїхав з маленького текстильного містечка Сассуоло і забивав неймовірні голи швейцарцям. Його паси були точними на 94%, він зробив шість перехоплень.

Після перемоги над Вельсом і по поверненні додому, Інсіньє увімкнув на всю гучність пісню "Un'estate italiana", яка була гімном Євро-1990 в Італії. Він був випущений, коли багато обраних Манчіні гравців ще навіть не народились. Оскільки Італія вже кваліфікувалася до плейофу, у складі були зміни – вийшло вісім нових футболістів.

Заміна голкіпера у збірної Італії на Євро-2020 / Фото GiveMeSport

В процесі матчу, вийшло ще 5: Сальваторе Сірігу (другий кіпер), Гаетано Кастровіллі (який потрапив до складу лише через травму інших – 24), Франческо Ачербі, Брайан Крістанте та Распадорі. Єдиним незадіяним лишився третій кіпер Мерет. Особиста історія Манчіні теж грала тут велику роль: під час Чемпіонату світу-90 він всі матчі просидів на лаві. Звісно, гравці такого ніколи не забудуть.

Гол Вельсу забив Маттео Пессіна з "Аталанти". Це дуже незвичайний футболіст, якщо чесно. Він добре знає латину, любить живопис (особливо Ван Гога) та балет, цікавиться бізнесом. І взагалі-то не мав грати на Євро, але травми Стефано Сенсі та Лоренцо Пеллегріні повернули його у склад.

Джованні Віо: майстер стандартів

Але зробив він лише тому, що дуже цікавий розіграш придумав розчарований банкір Джанні Віо. Він, як і Мауріціо Саррі, побачив, що банковська справа веде в нікуди.

Ці двоє зустрілись на курсах тренерів в Коверчано. Саррі пішов з Banca Toscana, Віо – з Unicredit. Обидва почали тренувати з низів, але Саррі наразі більш відомий. Втім, у Віо – набагато більше усіляких вправ та процедур для команди. Навіть якщо це "Іль Квінто ді Тревізо" – аматори з серії Д. Там у нього були двоє дуже схожих між собою форвардів – таких в Італії називають "джемеллі дель гол", бо здається, що вони родичі.

Наприклад, Роберто Манчіні та Джанлука Віаллі в "Сампдорії". Але в "Квінто" все було ще реальніше – два брати, яких не можна було розділити. Захист тут же заплутувався, хто з них зараз вдарить і кого тримати. Далі Віо потрапив у штаб ексворотаря Вальтера Дзенги, який захопився Віо після прочитання його книжки. Вони разом тренували в "Палермо" та "Катанії".

Тільки такий псих як я попрохав би взяти мені когось, хто працював в банку, тренував у нонлізі. І я вперше тренував у Серії А, а він прилітав у четвер та вилітав у неділю. Божевілля,

– пізніше зізнавався Дзенга.

Між цим була робота в "Фіорентині", "СПАЛ", "Мілані" та в клубах Англії – "Брентфорді" та "Лідсі". Всюди Віо брали як тренера по техніці та роботі з нападниками.

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"Той хто забиває 20 голів за сезон може травмуватися, отримати дискваліфікацію. Віо знає найкраще, як вирішувати такі ситуації в атаці. У нього забивають навіть ті, хто до цього не забивав! Бо в кожній грі є стандартні положення", – розповідає Дзенга.

"Катанія" забила 17 з 44 голів якраз зі стандартних положень – пенальті, кутові, штрафні, аути. Під час одного штрафного, секрет Віо був розкритий. Чотири гравці спочатку стояли у стінці, потім розсипалися та сформували нову глибше, перед воротарем. Його успіхи з часом привернули увагу Роберто Манчіні, який запросив його у національну збірну.

Гольовий розіграш штрафного удару / Графіка The Athletic

І там... вони провернули такий самий фінт.

Нестандартний розіграш Отже, штрафний удар біля воріт Уельсу. Бастоні та Бонуччі свідомо у "положенні поза грою" за спинами валлійців. Це було зроблено спеціально, щоб збити з пантелику воротаря Ворда. Але як тільки Верратті почав бігти до м'яча, ці двоє змішалися з юрмою і загроза прийшла з-за меж карного майданчика.

Пессіна пробіг повз першого гравця Уельсу у стінці(це була вказівка Віо) і замкнув пас.

Ще один креативний штрафний у тому ж матчі / Фото The Athletic

Після перерви це ледь не вдалося ще раз. Тепер італійці поставили дві стінки – одну перед британською, іншу – за нею! Перша, як і у випадку з Пессіною, змішалася з захисною ланкою. Двоє італійців відволікли на себе двох валлійців, щоб Бернардескі бачив, куди бити. Не пощастило, стійка.

Панічна атака з Австрією та найкращі у світі

Першим матчем плейоф для Італії був матч з Австрією, яка оце щойно обіграла Україну. Австрійці Франко Фоди дали справжній бій майбутнім чемпіонам. Чіро Іммобілє порівняв гру з розіграшем, що його влаштував йому Інсіньє у Коверчано. "Він маленький, може ховатися де завгодно. Ми йшли з ланчу, я спинився біля кімнати Верратті, зайшов. А Чіро стрибнув на мене з гардеробу і налякав!", – згадував Іммобілє.

Боятися Італії було чого: по-перше, пошкодження отримав капітан Джорджо К'єлліні, а отже – пропускав гру. По-друге, Австрія ледь не забила перший гол. Але Господь, VAR та суддя мали іншу думку: Арнаутовіч заліз в невеликий офсайд. Без капітана, "Блакитна ескадра" почала панікувати і здалося, що вона може повторити шлях Нідерландів та Франції – поїхати геть з турніру.

Манчіні лише обернувся до лави та випустив К'єзу та Пессіну – вони виграли Італії матч у додатковий час. Гол Австрії все ж стався, але мав статус лише м'ча престижу. "Перемога звільнила нас", – визнав Манчіні, після теплих дружніх обіймів з Віаллі. Далі була перша команда рейтингу ФІФА – Бельгія.

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Ходили чутки перед ¼ з Бельгією, що Манчіні не може та не вміє перемагати потужні команди. Після гри, усі скептики були змушені замовкнути. Тепер Італію вже розглядали як серйозного претендента на перемогу. Показавши більше облич ніж Гільдія вбивць у Браавосі у "Грі Престолів".

Багатоликі чемпіони Ми побачили як нову Італію – Верратті та Пессіну; так і стару Італію – повернувся К'єлліні, який насолоджувався кожною хвилиною, забувши, що йому вже 36.

Після того як Спінаццола не дав забити Лукаку, заблокувавши вірний гол, К'єлліні обійняв і ледь не розцілував його. Нажаль, "сандалії Меркурію", які, як здалося, він носив, зрадили зірку. Ліва п'ята гравця "Роми" зігнулася, ахілл розірвався коли він пробігав (чи пролітав?) повз Торгана Азара в атаці. Наступну 21 хвилину Італія просто вбивала час.

Інсіньє підтримує Спінаццолу/ Фото Fanpage.it

Перш ніж поїхати до Фінляндії на операцію, "Спіна" тепло попрощався з кожним членом команди. Нова пісня була додана в автобусі та літаку: "Оле, оле, оле! Спінаа, Спінаа, Спінаа!". Перед серією пенальті, яка вирішить долю півфіналу, Інсіньє надягнув на себе його футболку.

Італія проти Іспанії

В матчі з Іспанією, Інсіньє не зміг забити у верхній кут. Але все одно зробив дуже багато. Наприклад, віддав пас на Іммобіле, що призвело до голу К'єзи. Фредеріко повторив досягнення свого батька Енріко – забив на Євро, а зараз вивів команду вперед. Втім, грати було дуже важкою, Бонуччі назвав півфінал "найскладнішим матчем моєї кар'єри".

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Іспанія домінувала з 70% володінням м'ячем, зробила майже тисячу пасів. Берарді не зміг зробити рахунок 2:0 і тут же іспанці відігралися зусиллями Альваро Морати. Стара приказка "gol mangiato, gol subito" – "не забив гол, пропустив гол" – спрацювала вбивчо. Принаймні, так здавалося. Спінаццола, вже з гіпсовою пов'язкою на ахіллі, дивився матч по телевізору і дуже нервував.

Коли справа дійшла до серії пенальті, пристрасті розпалилися ще більше. А як Локателлі не забив перший удар з 11-ти метрів, напруга стала максимальною. Він повернувся в центр поля, К'єлліні обійняв його і не відпускав до кінця перестрілки. "Не турбуйся, все буде добре", – казав він.

Дані Ольмо вдарив вище, Доннарумма відбив удар Альваро Морати. Абсолютно спокійний та з холодною головою, Жоржіньо закінчив турнір для Іспанії Луїса Енріке, а свою команду відправив у фінал. Святкування Бонуччі з фанатами призвели до того, що його самого прийняли за порушника меж поля.

К'єлліні жартує з Жорді Альбою перед серією пенальті / Фото Football Espana

Жоден контроль не зміг стримати вболівальників, які робили селфі та фото з веселими гравцями Італії. Збірна повернулася до Коверчано о 5 ранку. Втомлені, з горлом яке боліло від співів. Бернардескі приніс усім корнетто алла крема – хрусткі круасани з кондитерським кремом. Далі був розслабляючий басейн і масаж у воді. Інші під наглядом різних спеціалістів виконували вправи на рухливість суглобів.

Зняття прокляття "Вемблі"

Італія вчетверте потрапила до фіналу Євро у своїй історії. Скаути Марко Скарпі та Мауро Сандреані представили свої доповіді разом з аналітиками Антоніо Гальярді та Сімоне Контраном. Сильні та слабкі сторони Англії розклали по поличкам під час відеосесії. Віо випробував деякі з багатьох своїх вправ.

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Гра Англії має бути розібрана до найменших деталей, нічого не має бути покладене на долю випадку. Далі все звично: барбекю (останнє), пальці у вино, аеропорт. В Лондоні, команда провела ніч у районі Тотенгем, де гравці влаштували турнір з Play Station. К'єлінні повторив те, що сказав на зборах на Сардінії перед турніром: "щасливим везе" та "трохи божевілля".

Манчіні та Віаллі зуміли зняти прокляття "Вемблі" через 29 років / Колаж Eurosport

Думати, що Італія виграє на "Вемблі", у тій атмосфері, дійсно було трохи ненормально. Ще й пропустивши гол дуже рано, тож багато хто вже думав, що "футбол дійсно повертається додому". Але зміни з боку Манчіні дозволили перегорнути гру на користь Італії. Замість Барелли вийшов Брайан Крістанте – наполовину канадець, щоб зрівняти шанси з більш атлетично потужним англійським півзахистом.

Другий гарний хід – впровадити фальшиву "дев'ятку", коли Іммобілє вийшов замість Берарді. Це зробило "Блакитну Ескадру" непередбачуваною, англійці ж навпаки – почали виглядати дезорієнтованими. З кутового, придуманого Віо, вона відігралася, коли забив Бонуччі (і відсвяткував традиційно показавши "вимий рота" – 24).

Доннарумма відбиває удар Букайо Сака / Фото Newsweek

К'єза та Інсіньє обидва побігли вперед, щоб вирвати перемогу в основний час, але обидва стали жертвами травм. Вітер вщух, не надуваючи вітрила жодної з команд, гра дійшла до ще однієї серії пенальті. Жоржиньо та Белотті програли дуель Пікфорду, але героєм став Джанлуїджі Доннарумма. Він скоро переїде з Мілану в Париж, на "Парк де Пренс".

Змити поразку Удар Бакайо Сака був відбитий Доннаруммою, а це означало, що Італія стала чемпіоном Європи вперше з 1968 року. Та перемога допомогла відновити обличчя після програшу 1:0 Північній Кореї на ЧС-1966. А ця – забути невихід на ЧС-2018. Склад пройшов повний цикл. Бонуччі та К'єлліні насолоджувались успіхом, який втік від них у Києві в 2012 році.

Даніеле Де Россі – асистент Манчіні – отримав нову золоту медаль. Стару – за перемогу на ЧС-2006 – він поховав разом з покійним спеціалістом з екіпіровки збірної Італії. Він був відомий тим, що навіть чистив черевики гравців. Спінаццола був на милицях, але отримав свою медаль першим. Манчіні та Віаллі мали особливу історію з "Вемблі". Тут вони програли єврокубковий фінал 1992 року з "Сампдорією". Програли "Барселоні".

Тепер ці привиди нарешті заспокоїлись. Зіткнувшись з дном, Італія відштовхнулася до першого місця в Європі.