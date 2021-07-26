Чоловік не зміг пояснити свої дії

Подія трапилася ще 3 травня о 12 годині дня. Чоловік без одягу прийшов у храм Воскресіння Славущє, що розташований на вулиці Тараса Боровця, 5

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На місце події викликали патрульних. Вони зафіксували голого чоловіка на відеокамеру. Правоохоронці склали на порушника протокол про адміністративне порушення.

Під час судового засідання чоловік підтвердив той факт, що прийшов голим в храм, але свої дії пояснити не зміг.

Яке покарання призначили

Суд визнав чоловіка винним у порушенні громадського порядку та присудив йому 51 гривню штрафу. Також він повинен сплатити 454 гривні судового збору.

На Волині місцеві мешканці прогнали поліцейських

У селі Запілля Ковельського району місцеві мешканці поскандалили з поліцейськими. Вони накинулися на правоохоронця через те, що той не пристебнув пасок безпеки за кермом.

Люди вимагали, щоб інший поліцейський склав на колегу протокол про порушення правил дорожнього руху. Коли одна з жінок почала кричати, аби патрульні забиралися з села геть, вони натиснули на газ й поїхали.