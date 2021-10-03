Надзвичайна подія трапилася 2 жовтня. Після користування газовим проточним водонагрівачем дорослі і діти відчули слабкість.
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Отруїлася ціла родина
Про цей випадок поліцію сповістили лікарі. За словами медиків, у пацієнтів були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39-річного чоловіка відпустили додому. 38-річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці з'ясували, що ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре, і вони звернулися по допомогу до лікарів.
Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку.
Як безпечно користуватися газовими приладами
- Тримайте відкритою кватирку чи відчиняйте вікно на провітрювання весь час користування газовими приладами. За щільно зачинених вікон у холодну погоду, обмежується циркуляція свіжого повітря. При роботі газових приладів у повітрі підвищується концентрація шкідливих продуктів згоряння.
- Користуйтеся газовими приладами тільки за наявності тяги в димоходах і вентиляційних каналах. Перевіряти тягу потрібно перед включенням і під час використання газових приладів.
- Не користуйтеся електровитяжкою у приміщеннях, де працює газовий прилад з відводом продуктів згорання у димохід. Якщо одночасно працюють така витяжка та димохідний газовий прилад (котел, колонка), електровитяжка створює зворотну тягу, через що утворюваний у процесі горіння чадний газ, не виводиться у димохід, а накопичується у приміщенні.
- Не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках – має бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я – це ознака неповного згоряння газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник.
- Експлуатуйте тільки справні газові прилади, зокрема зі справною автоматикою безпеки.
- Не користуєтеся газовими приладами не за призначенням. Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення.
- Слідкуйте за технічним станом димових і вентиляційних каналів. Вони повинні бути цілими й незасмічені. За необхідності звертайтеся в спеціалізовану організацію для ремонту.
Як безпечно користуватися газовими приладами / Інфографіка ЛМР