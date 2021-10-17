Тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1951 года рождения обнаружили 16 октября, около 12:41 часа в квартире трехэтажного здания на улице Ярослава Мудрого, 21.

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По предварительной информации ЛОГА, пенсионеры погибли из-за отравления угарным газом.

Квартира оборудована газовой колонкой, ПГ-4 и газовой печкой. Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" на двух стояках отключено газоснабжение к дому,

– добавили в облгосадминистрации.

Сейчас правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства этого инцидента.

Обратите внимание! Газ взрывоопасен, поэтому малейшее нарушение правил может привести к трагедии – взрыву, пожару и отравлению. Во время всех несчастных случаев, связанных с газом, следует позвонить в одну из городских служб: скорая помощь – 103, пожарная – 101, газовая – 104 или полиция – 102. Любая из этих служб сообщит остальным, и все они прибудут на место происшествия.



Как пользоваться газом в быту / инфографика ЛГС