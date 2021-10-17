Тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1951 года рождения обнаружили 16 октября, около 12:41 часа в квартире трехэтажного здания на улице Ярослава Мудрого, 21.
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По предварительной информации ЛОГА, пенсионеры погибли из-за отравления угарным газом.
Квартира оборудована газовой колонкой, ПГ-4 и газовой печкой. Аварийной бригадой ПАО "Львовгаз" на двух стояках отключено газоснабжение к дому,
– добавили в облгосадминистрации.
Сейчас правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства этого инцидента.