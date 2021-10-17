Тіла чоловіка 1959 року народження та жінки 1951 року народження виявили 16 жовтня, близько 12:41 години у квартирі триповерхової будівлі на вулиці Ярослава Мудрого, 21.

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За попередньою інформацією ЛОДА, пенсіонери загинули через отруєння чадним газом.

Квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 та газовою пічкою. Аварійною бригадою ПАТ "Львівгаз" на двох стояках відключено газопостачання до будинку,

– додали в облдержадміністрації.

Наразі правоохоронці проводять розслідування та з'ясовують обставини цього інциденту.

Зверніть увагу! Газ вибухонебезпечний, тож найменше порушення правил може призвести до трагедії – вибуху, пожежі та отруєння. Під час усіх нещасних випадків, пов'язаних із газом, слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104 або поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту й усі вони прибудуть на місце події.



Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР