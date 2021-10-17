Тіла чоловіка 1959 року народження та жінки 1951 року народження виявили 16 жовтня, близько 12:41 години у квартирі триповерхової будівлі на вулиці Ярослава Мудрого, 21.
Читайте також У Сумах 6 людей отруїлись чадним газом, з них троє – діти
За попередньою інформацією ЛОДА, пенсіонери загинули через отруєння чадним газом.
Квартира обладнана газовою колонкою, ПГ-4 та газовою пічкою. Аварійною бригадою ПАТ "Львівгаз" на двох стояках відключено газопостачання до будинку,
– додали в облдержадміністрації.
Наразі правоохоронці проводять розслідування та з'ясовують обставини цього інциденту.