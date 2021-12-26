Жуткий случай произошел в поселке Скороходово Полтавского района. О трагедии спасатели узнали около 20:15.
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Предварительная причина – неисправность котла
Погибшие находились в квартире на втором этаже двухэтажного дома. На место выезжала одна единица техники и четверо сотрудников ГСЧС.
Окончательно причина трагедии пока не установлена. Предварительно к гибели трех человек могла привести неисправность газового котла.
На Львовщине ранее угарным газом отравились супруги
Отметим, что 15 декабря в Новом Роздоле Львовской области угарным газом отравилась супружеская чета пенсионеров. Пара долгое время не выходила на связь, полиция проводит расследование.
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Коротко о последних случаях отравления угарным газом:
- В Черновцах угарным газом отравились трое взрослых и маленькая девочка. Взрослые не пострадали, а вот ребенка пришлось госпитализировать.
- В конце ноября в Винниках возле Львова отравилась угарным газом женщина и трое детей. Все они попали в больницу.
- А в октябре подобный случай произошел сразу с 6 людьми в Сумах, из них трое – дети. Целая семья оказалась в медучреждении.