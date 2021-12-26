Жуткий случай произошел в поселке Скороходово Полтавского района. О трагедии спасатели узнали около 20:15.

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Предварительная причина – неисправность котла

Погибшие находились в квартире на втором этаже двухэтажного дома. На место выезжала одна единица техники и четверо сотрудников ГСЧС.

Окончательно причина трагедии пока не установлена. Предварительно к гибели трех человек могла привести неисправность газового котла.

На Львовщине ранее угарным газом отравились супруги

Отметим, что 15 декабря в Новом Роздоле Львовской области угарным газом отравилась супружеская чета пенсионеров. Пара долгое время не выходила на связь, полиция проводит расследование.

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Коротко о последних случаях отравления угарным газом: