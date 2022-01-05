Водій допоміг усім пасажирам евакуюватися. Це зробили ще до прибуття рятувальників.

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За допомогою вогнегасника водій намагався стримувати вогонь.

Коли рятувальники прибули на місце – приборкали вогонь за 15 хвилин. Ще через 10 хвилин пожежу ліквідували повністю.

До слова. У Запоріжжі 2 січня горів гуртожиток – врятували понад 20 людей.

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Текст публікації ДСНС у фейсбуці:

На Мукачівщині в селі Нижні Ворота під час руху загорівся автобус, в салоні котрого перебували 50 туристів. До прибуття рятувальників водій допоміг пасажирам евакуюватися та за допомогою вогнегасника намагався стримувати розповсюдження вогню.

За три хвилини після отримання виклику на місці події вже працювали бійці ДСНС державного пожежно-рятувального поста села Нижні Ворота, а згодом до них долучилися й вогнеборці з Воловця. За 15 хвилин рятувальники приборкали горіння, не давши пожежі жодних шансів на розповсюдження. А через 10 хвилин її на мінімальній площі ліквідували повністю.