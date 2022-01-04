Деталі інциденту з патрульними
Загоряння виникло близько 11 години ранку. Очевидці розповіли, що з капота автівки пішов дим.
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Щойно на Печерську прямо під час руху з-під капота патрульного авто повалив дим,
– мовиться у повідомленні.
Вогонь допомогли загасити небайдужі люди. Для цього використали вогнегасники.
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У Гідропарку загорівся яхт-клуб
Зранку у той же день серйозна пожежа трапилася у столичному Гідропарку. Вогонь охопив приміщення яхт-клубу "Фрегат" зі сторони річки Десенки.
Полум'я досить швидко охопило будівлю. На яку саме площу розповсюдилася пожежа – наразі невідомо. Дим та вогонь від загоряння видно за кілька кілометрів від епіцентру.
Пожежу ліквідували рятувальники, а її причину встановлюватимуть правоохоронці.
За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
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Щойно на Печерську прямо під час руху з-під капота патрульного авто повалив дим. На щастя, за допомогою вогнегасників та небайдужих людей вдалося уникнути пожежі.