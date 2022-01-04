Детали инцидента с патрульными
Возгорание возникло около 11 часов утра. Очевидцы рассказали, что из-под капота машины пошел дым.
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Только что на Печерске прямо во время движения из-под капота патрульного авто повалил дым,
– говорится в сообщении.
Огонь помогли потушить неравнодушные люди. Для этого использовали огнетушители.
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В Гидропарке загорелся яхт-клуб
Утром в тот же день серьезный пожар случился в столичном Гидропарке. Огонь охватил помещение яхт-клуба "Фрегат" со стороны реки Десенки.
Пламя довольно быстро охватило здание. На какую именно площадь распространился пожар – пока неизвестно. Дым и огонь от возгорания видны в нескольких километрах от эпицентра.
Пожар ликвидировали спасатели, а его причину будут устанавливать правоохранители.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Полный текст публикации фейсбук-страницы "Оперативный"
Только что на Печерске прямо во время движения из-под капота патрульного авто повалил дым. К счастью, с помощью огнетушителей и неравнодушных людей удалось избежать пожара.