Как отметили очевидцы, возгорание произошло на территории Гидропарка со стороны реки Десенки. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, пытающиеся ликвидировать пожар.

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Причину возгорания будут выяснять полицейские.

Что известно о пожаре на станции лодок в Гидропарке

Помещение фактически разрушено / Фото ГСЧС Киева

Пожар в Гидропарке произошел около 10:00 4 января.

Огонь довольно быстро охватил здание. На какую именно площадь распространился пожар, неизвестно.

Дым и огонь от возгорания можно увидеть в нескольких километрах от эпицентра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Смотрите видео с места пожара в Гидропарке

Второй пожар в местах отдыха за сутки

Вечером 3 января на Трухановом острове в Киеве загорелся развлекательный комплекс "Южный берег Киева". Масштабный пожар охватил деревянное здание площадью 600 квадратных метров. Огонь потушили, однако помещение выгорело дотла.

В комментариях о событиях в соцсетях пользователи отмечают, что пожары в подобных заведениях случаются регулярно перед началом сезона отдыха. Жители столицы предполагают, что таким образом предприниматели пытаются побороть конкурентов.