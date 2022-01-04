Як зазначили очевидці, загоряння сталося на території Гідропарку зі сторони річки Десенки. Наразі на місці події працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу.

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Причину загоряння з'ясовуватимуть поліцейські.

Що відомо про пожежу в яхт-клубі у Гідропарку



Приміщення фактично зруйновано / Фото ДСНС Києва

Пожежа у Гідропарку сталася близько 10:00 4 січня.

Вогонь досить швидко охопив будівлю. На яку саме площу розповсюдилася пожежа, наразі невідомо.

Дим та вогонь від загоряння можна побачити за кілька кілометрів від епіцентру.

За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Дивіться відео з місця пожежі у Гідропарку:

Друга пожежа у місцях для відпочинку за добу

Ввечері 3 січня на Трухановому острові у Києві загорівся розважальний комплекс "Південний берег Києва". Масштабна пожежа охопила дерев'яну будівлю площею 600 квадратних метрів. Вогонь загасили, однак приміщення вигоріло вщент.

У коментарях про події у соцмережах користувачі зазначають, що пожежі у подібних закладах стаються досить регулярно перед початком сезону відпочинку. Мешканці столиці припускають, що в такий спосіб підприємці намагаються побороти конкурентів.