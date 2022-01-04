Як зазначили очевидці, загоряння сталося на території Гідропарку зі сторони річки Десенки. Наразі на місці події працюють рятувальники, які намагаються ліквідувати пожежу.
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Причину загоряння з'ясовуватимуть поліцейські.
Що відомо про пожежу в яхт-клубі у Гідропарку
Приміщення фактично зруйновано / Фото ДСНС Києва
- Пожежа у Гідропарку сталася близько 10:00 4 січня.
- Вогонь досить швидко охопив будівлю. На яку саме площу розповсюдилася пожежа, наразі невідомо.
- Дим та вогонь від загоряння можна побачити за кілька кілометрів від епіцентру.
- За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Дивіться відео з місця пожежі у Гідропарку:
Друга пожежа у місцях для відпочинку за добу
Ввечері 3 січня на Трухановому острові у Києві загорівся розважальний комплекс "Південний берег Києва". Масштабна пожежа охопила дерев'яну будівлю площею 600 квадратних метрів. Вогонь загасили, однак приміщення вигоріло вщент.
У коментарях про події у соцмережах користувачі зазначають, що пожежі у подібних закладах стаються досить регулярно перед початком сезону відпочинку. Мешканці столиці припускають, що в такий спосіб підприємці намагаються побороти конкурентів.