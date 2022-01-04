У поліції 24 каналу розповіли, що наразі допитують свідків пожежі. Однак причину займання ще невідома, встановлюють. До слова, у ПБК кажуть про підпал.
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Що відомо про пожежу
Рятувальникам сповістили про пожежу на Трухановому острові 3 січня о 23:20. Горіла одноповерхова дерев'яна будівля. Її не використовували.
Будівля, яка зайнялась / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів. О 00:22 пожежу локалізували, а о 00:57 – ліквідували.
Наслідки займання
На щастя, жертв чи постраждалих немає. Проте будівля перетворилась на згарище. Довкола розкидані обгорілі речі та частинки дерев'яного покриття.
Згарище / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
Територія, де сталась пожежа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Дерев'яна будівля згоріла / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Обгорілі залишки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Наслідки пожежі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Пожежа на Трухановому острові / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Обгорілі речі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Будівля згоріла до тла / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Комплекс, де була пожежа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Інша пожежа у Києві
Вранці 4 січня у Гідропарку в Києві сталась інша серйозна пожежа. Вогонь охопив приміщення яхт-клубу "Фрегат", яка зазвичай працює у теплий період року.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причини займання встановлюють.