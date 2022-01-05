Водитель помог всем пассажирам эвакуироваться. Это сделали еще до прибытия спасателей.

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С помощью огнетушителя водитель пытался сдерживать огонь.

Когда спасатели прибыли на место – укротили огонь за 15 минут. Еще через 10 минут пожар ликвидировали полностью.

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Текст публикации ГСЧС в Фейсбуке:

На Закарпатье в селе Нижние Ворота во время движения загорелся автобус, в салоне которого находились 50 туристов. До прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня.

Через три минуты после получения вызова на месте происшествия уже работали бойцы ГСЧС Государственного пожарно-спасательного поста села Нижние Ворота, а затем к ним присоединились и пожарные из Воловца. За 15 минут спасатели обуздали горение, не дав пожару никаких шансов на распространение. А через 10 минут его на минимальной площади ликвидировали полностью.