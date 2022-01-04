Детали пожара в России
Сообщение к спасателям поступило в 10 часов утра по местному времени. По предварительным данным площадь пожара составляет 100 квадратных метров.
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Известно, что загорелось оборудование глубокой обработки мазута. На месте пожара работает 18 бригад спасателей.
Смотрите видео с пожара на нефтеперерабатывающем заводе: (На кадрах присутствует ненормативная лексика, ролик 18+)
Впоследствии российское издание "ТАСС" сообщило, что огонь потушили, а пострадавших нет.
Последние пожары в мире
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Полный текст публикации телеграм-канала Ural Mash:
В Тюмени сильный пожар на Антипинском НПС.
Вызов поступил в 10 утра. Предварительно площадь пожара – 100 квадратов. Загорелось оборудование глубокой обработки мазута. На месте работают 18 пожарных бригад.