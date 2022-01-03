Чтобы погасить пламя полицейские и пожарные облили мужчину водой. Им также помогали 5 человек, ставших свидетелями инцидента.

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Тело мужчины пылало

Полицейским удалось прижать мужчину к земле, потому что прохожие помогли его сдержать.

Один из очевидцев рассказал, что тело пылало, прежде чем его погасили водой. А кожа потерпевшего прилипла к рубашке сдерживавшей его женщины. По ее словам, он намеренно облил газом себя и свою машину, крича о Covid-ограничениях и бросая книги.



Австралиец поджег себя и машину из-за карантина в стране / Фото Daily Mail

При этом полиция огородила территорию и просила посетителей кафе, возле которых все происходило, оставаться на месте. Поэтому транспорт в Ричмонде работал с перебоями. Мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Спасать мужчину полиции помогали свидетели инцидента / Фото Daily Mail

Коронавирус в Австралии: что известно

В Австралии новый 2022 год начался с рекордного количества случаев инфицирования коронавирусом. Там фиксировали наибольший показатель от начала пандемии. С масштабной вспышкой столкнулись почти все штаты Австралии из-за ослабления карантина. Это не касается западной части страны.

Власти Австралии также временно останавливали открытие границ из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. Как сообщалось ранее, страна была готова к открытию с 1 декабря.

Также в ноябре австралийцы протестовали против коронавирусных ограничений. Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс тогда осудил поведение протестующих. Он подчеркивал, что нет никаких оправданий тому ужасному поведению, когда митингующие сталкивались с полицией.

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