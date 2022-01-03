Правила не относятся к людям из стран, находящихся в красной зоне карантина. Об этом СМИ, со ссылкой на Минздрав, сообщили 3 января.

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Израиль меняет правила въезда для туристов

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших COVID-19 (по определению Минздрава страны) иностранных туристов, прилетающих со всех стран, кроме "красных",
– говорится в сообщении.

Чтобы попасть в страну, туристу необходимо:

  • сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль;
  • сдать ПЦР-тест сразу по прилету в аэропорту имени Бен-Гуриона;
  • находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.

Также власти с 4 января изменили правила въезда для граждан своей страны. Теперь люди:

  • прилетающие из "оранжевой" страны должны находиться на карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету;
  • однако привитые или переболевшие граждане, вернувшиеся в страну к полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного теста ПЦР на коронавирус.

Граждане Израиля, которые не имеют вакцины и не болели коронавирусом должны:

  • 14 дней находиться на карантине на дому;
  • его можно сократить до 7 дней, сделав ПЦР-тест по приезду и в последний день карантина.

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