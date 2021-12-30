Новые правила вступят в силу уже после Нового года – со 2 января и будут действовать минимум до 12 января.

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Актуальные условия въезда в Черногорию

Со 2 января въезд в Черногорию будет возможен на основании одного из двух документов и, дополнительно, отрицательного теста:

наличие подтверждения полного курса вакцинации, с условием, что со второй дозы прошло не более 6 месяцев до времени въезда;

подтверждение перенесенной болезни, которым может быть старый ПЦР или экспресс-тест – не старше 180 дней и не новее 10 дней.

Для обеих категорий требуют предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов до въезда, или экспресс-теста, сделанного не более 48 часов назад.

Кого посадят на карантин

Граждане Черногории и иностранцы, которые имеют вид на жительство в стране и не имеют документов, позволяющих въезд без самоизоляции, должны будут 10 дней оставаться на карантине. Самоизоляцию можно завершить досрочно с отрицательным тестом.

Что известно о COVID-19 в Черногории

Согласно данным Worldometers, с начала пандемии коронавирусом заболел 166 581 человек. В то же время выздоровели уже 158,5 тысячи больных. К сожалению, болезнь не смог одолеть 2 401 человек.

В конце декабря в стране начало расти количество заболевших. Если в начале месяца там фиксировали 150 – 200 случаев заражения, то сейчас этот показатель держится на уровне более 1 000. А 29 декабря обнаружили 1 507 человек, которые подхватили болезнь.