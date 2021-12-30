Нові правила набудуть чинності вже після Нового року – з 2 січня і будуть діяти щонайменш до 12 січня.

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Актуальні умови в'їзду до Чорногорії

З 2 січня в'їзд до Чорногорії буде можливий на підставі одного з двох документів та, додатково, негативного тесту:

наявність підтвердження повного курсу вакцинації, з умовою, що з другої дози минуло не більше 6 місяців до часу в'їзду;

підтвердження перенесеної хвороби, яким може бути старий ПЛР або експрес-тест – не старіший 180 днів і не новіший 10 днів.

Для обох категорій вимагають надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше 72 годин до в’їзду, або експрес-тесту, зробленого не більше 48 годин тому.

Кого посадять на карантин

Громадяни Чорногорії та іноземці, які мають посвідку на проживання в країні і не мають документів, що уможливлюють в'їзд без самоізоляції, повинні будуть 10 днів залишатися на карантині. Самоізоляцію можна завершити достроково з негативним тестом.

Що відомо про COVID-19 у Чорногорії

Згідно з даними Worldometers, від початку пандемії на коронавірус захворіли 166 581 людина. Натомість одужали вже 158,5 тисячі хворих. На жаль, недугу не змогла здолати 2 401 людина.

Наприкінці грудня у країні почала зростати кількість хворих. Якщо напочатку місяця там фіксували 150 – 200 випадків зараження, то зараз цей показник тримається на рівні понад 1000. А 29 грудня виявили 1507 людей, які підхопили недугу.