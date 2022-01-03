Правила не стосуються людей з країн, які перебувають в червоній зоні карантину. Про це ЗМІ, з посиланням на МОЗ, повідомило 3 січня.

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Ізраїль змінює правила в'їзду для туристів

З 9 січня Ізраїль відкривається для щеплених та тих, хто перехворів на COVID-19 (за визначенням МОЗу країни) іноземних туристів, які прилітають з усіх країн, крім "червоних",
– мовиться у повідомленні.

Щоб потрапити у країну туристу необхідно:

  • зробити ПЛР-тест або антиген-перевірку перед вильотом до Ізраїлю;
  • здати ПЛР-тест відразу після прильоту в аеропорту імені Бен-Гуріона;
  • перебувати на карантині перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту.

Також влада з 4 січня змінила правила в'їзду для громадян своєї країни. Тепер люди:

  • які прилітають з "помаранчевої" країни, повинні перебувати на карантині лише перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту, зробленого після прильоту;
  • однак щеплені або перехворілі громадяни, які повернулися в країну до півночі 4 січня, зможуть опівночі вийти з карантину без отримання другого негативного тесту ПЛР на коронавірус.

Громадяни Ізраїлю, які не мають вакцини та не хворіли на коронавірус повинні:

  • 14 днів перебувати на карантині вдома;
  • його можна скоротити до 7 днів, зробивши ПЛР-тест по приїзду та в останній день карантину.

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