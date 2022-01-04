Деталі пожежі у Росії

Повідомлення до рятувальників надійшло о 10 годині ранку за місцевим часом. За попередніми даними, площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

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Відомо, що загорілася обладнання глибокої обробки мазуту. На місці пожежі працюють 18 бригад рятувальників.

Дивіться відео з пожежі на нафтопереробному заводі: (На кадрах присутня ненормативна лексика, ролик 18+)

Згодом російське видання "ТАСС" повідомило, що вогонь погасили, а постраждалих немає.

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Повний текст публікації телеграм-каналу Ural Mash:

У Тюмені сильна пожежа на Антипінській НПС.

Виклик надійшов о 10 ранку. Попередньо, площа пожежі – 100 квадратів. Загорілося обладнання глибокої обробки мазуту. На місці працюють 18 пожежних бригад.