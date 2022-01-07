Нещасний випадок трапився на південному заході країни в муніципалітеті Чунцин. Рятувальники шукають ще 11 людей під завалами.

Рятувальники відправили 50 машин

Попередньо відомо, що багато людей також отримали поранення.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю направило групу рятувальників на місце події в районі Улун міста Чунцин. Місцеве пожежне управління також направило на рятувальні роботи 50 автомобілів.

Останні пожежі у світі

У Філадельфії в США 6 січня пожежа забрала життя щонайменше 12 людей. Серед загиблих, попередньо, аж 8 дітей. Вогонь здійнявся у триповерховому будинку. Загалом там мешкають понад 20 людей, тож жертв може бути більше.

Пожежникам 5 січня вдалось приборкати полум'я у комплексі будівель парламенту Південно-Африканської республіки у Кейптауні. Загасити пожежу намагались протягом двох діб. При цьому підозрюваний у підпалі вже у суді, йому висунули звинувачення у підпалі.

У російській Тюмені зранку 4 січня трапилася масштабна пожежа. Загоряння відбулося на Антипенському нафтопереробному заводі.

Ви маєте знати, що робити, коли опинились в осередку пожежі: дивіться відео