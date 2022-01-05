Загасити пожежу намагались протягом двох діб. При цьому підозрюваний у підпалі вже у суді, йому висунули звинувачення у підпалі.
До теми Масштабна пожежа у будівлі парламенту ПАР не вщухає: затримали підозрюваного у підпалі
Що відомо про пожежу у ПАР
У комплексі в Кейптауні спалахнув вогонь у неділю, 2 січня. Згодом полум'я поширилось на будівлю Національної асамблеї.
Її дах обвалився, тож виникла загроза творам мистецтва та артефактам, які були розміщені у старій частині будівлі.
У ПАР загорівся парламент / Фото з твітеру Moloto Mothapo
У понеділок, 3 січня, рятувальникам вдалось взяти пожежу під свій контроль. Однак потім стався новий спалах, спричинений сильним вітром.
Станом на 5 січня про постраждалих та жертв не повідомляли.
Пожежа у парламенті ПАР: головне
- Через пожежу у споруді виникли тріщини, які могли спричинити обвал будинку.
- Будинок парламенту ПАР складається з трьох секцій. Будівництво однієї з них закінчили у 1884 році.
- Нові прибудови спорудили ще у 1920-х і 1980-х роках.
- У комплексі розміщена Національна асамблея.