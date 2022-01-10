На катери з людьми обвалилася частина стінки каньйону. Через це загинули щонайменше 10 людей.

Як усе сталося У Бразилії на човни з туристами завалилася стіна каньйону: багато жертв – моторошні кадри

Обвал стіни у каньйоні в Бразилії: нові подробиці

Бразильські правоохоронці повідомили, що досі встановлюють особи загиблих туристів, на яких у переддень, 8 січня, впала скеля у каньйоні на озері Фурнаш. Спершу було відомо про 5 загиблих, та тепер мовиться про 10 жертв.



Озеро Фурнаш, де сталася трагедія / Фото АР

Увесь день водолази шукали у воді тіла ймовірних інших жертв, і, як каже місцева влада, ще продовжуватимуть це робити – бо невідомо, скільки людей були на човнах.

Від падіння частини стіни каньйону постраждали 3 прогулянкові катери з туристами.

Та основний удар припав на один із них – Jesus ("Ісус"). Усі 10 загиблих були на його борту.

Щодо постраждалих – відомо, що 23 людини перебувають у лікарнях із різними за важкістю травмами.



У Бразилії через падіння скелі загинули 10 людей / Фото АР

Зверніть увагу: рятувальники кажуть, що обвал найімовірніше спровокували сильні опади в регіоні. Причому руйнування ландшафту навряд чи на цьому припиниться.

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