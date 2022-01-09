Водночас у дорожньо-транспортній пригоді на міжнародному шосе поранень різного ступеня важкості зазнали 18 осіб. Про це 8 січня повідомили в єгипетському міністерстві охорони здоров'я.

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На місце прибули 13 "швидких"

Через туман, що зменшив видимість, автобус вдарився у мікроавтобус на дорозі, яка веде на південь Сінаю,

– зазначили у МОЗ.

Для допомоги постраждалим на місце інциденту прибули 13 "швидких". Поранених, які переважно отримали переломи та пошкодження м'яких тканин, доправили до найближчої державної лікарні.

Правоохоронці вже розпочали розслідування, щоб достеменно встановити всі обставини цієї ДТП.

Резонансі ДТП в Єгипті у 2021 році