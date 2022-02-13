Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 13 февраля, на юге страны в районе села Самеба. Об этом сообщает грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга.
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В последнее время деревня Самеба, находящаяся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стала активной сейсмической зоной. Подземные толчки там случаются практически ежедневно,
– говорится в сообщении.
Согласно данным, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 22:25 по местному времени (20:25 по Киеву). Толчки ощутили и в других городах Грузии и даже в армянском Ереване.
Информации о разрушениях или жертвах в результате мощного землетрясения пока нет. Особенно ощутимы толчки были на верхних этажах – люди бежали из квартир на улицу.
Землетрясение в прямом эфире
Подземные толчки даже попали в прямой эфир. Во время одной из программ на грузинском телевидении студию начало резко трясти, а ведущий в кадре сразу предположил, что это землетрясение.
Землетрясения в мире: что известно
- На острове Тайвань 3 января произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0 по шкале Рихтера. Стихийное бедствие ощутили в Японии, на материковом Китае и на Филиппинах.
- Землетрясение магнитудой 6,9 сотрясло Китай на ночь 9 января. Известно, что пострадали люди. Следствием стихийного бедствия стало разрушение части Великой китайской стены.
- Румынию 16 января всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки случились вблизи гор Вранча. Эпицентр был на расстоянии 125 километров от границы с Украиной.