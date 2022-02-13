Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 13 февраля, на юге страны в районе села Самеба. Об этом сообщает грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга.

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В последнее время деревня Самеба, находящаяся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стала активной сейсмической зоной. Подземные толчки там случаются практически ежедневно,

– говорится в сообщении.

Согласно данным, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 22:25 по местному времени (20:25 по Киеву). Толчки ощутили и в других городах Грузии и даже в армянском Ереване.

Информации о разрушениях или жертвах в результате мощного землетрясения пока нет. Особенно ощутимы толчки были на верхних этажах – люди бежали из квартир на улицу.

Землетрясение в прямом эфире

Подземные толчки даже попали в прямой эфир. Во время одной из программ на грузинском телевидении студию начало резко трясти, а ведущий в кадре сразу предположил, что это землетрясение.

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