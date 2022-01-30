Магнітуда землетрусу, який трапився на території Румунії, становила 3,1. Трясло в сейсмічній зоні Вранча.

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Землетрус у Румунії

Вранці 30 січня у Румунії стався землетрус. Його виявили недалеко від міста Брашов (розташований за 59 кілометрів від місця поштовхів). Підземні поштовхи засягали на глибині 142 кілометрів.

Про пошкодження внаслідок землетрусу інформації немає. Звернень від громадян до рятувальників також не надходило.

Попередній землетрус в Румунії: що відомо

Румунію 16 січня сколихнув землетрус магнітудою 4,4. Він трапився поблизу гір Вранча.

Його епіцентр залягав на відстані 125 кілометрів від кордону з Україною. Підземні поштовхи відчули навіть на території Одеської області.

Зверніть увагу! На Закарпатті 14 січня знову зареєстрували землетрус. Повідомлення про підземні поштовхи в області з'явилось вдруге за тиждень. Епіцентр землетрусу був розташований на глибині у 2 кілометри. Його зафіксували за 12 кілометрів на схід від Ужгорода.

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