Детали землетрясения
Подземные толчки зафиксировали в 06:17. Они были на глубине 5 км.
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По классификации землетрясение относится к ощутимым. Его можно почувствовать в помещении, а на улице – только при благоприятных условиях.
Колебания похожи на сотрясение от легкого грузовика. Внимательные наблюдатели замечают колебания легких предметов, более сильные – на верхних этажах,
– рассказали специалисты.
Жители Кривого Рога отметили, что наиболее ощутимыми толчки были в Саксаганском районе города.
Землетрясения в Украине и мире: последние новости
- На Закарпатье 2 дня подряд – 13 и 14 января – фиксировали подземные толчки. Магнитуда составляла 1,5 и 1,3 соответственно. То есть, местные жители землетрясение фактически не почувствовали. Его эпицентр находился на глубине 2 километров.
- Ночью на 9 января Китай всколыхнуло достаточно мощное землетрясение. Стихийное бедствие разрушило часть Великой китайской стены, построенную во времена династии Мин. Кроме того, 9 человек получили незначительные травмы.
- В начале января землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано на острове Тайвань. Подземные толчки ощутили даже жители Японии, Китая и Филиппин.
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