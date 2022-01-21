Деталі землетрусу

Підземні поштовхи зафіксували о 06:17. Вони були на глибині 5 кілометрів.

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За класифікацією землетрус належить до відчутних. Його можна відчути у приміщення, а на вулиці – лише за сприятливих умов.

Коливання подібні на струс від легкої вантажівки. Уважні спостерігачі помічають коливання легких предметів, трохи сильніші – на верхніх поверхах,

– розповіли фахівці.

Мешканці Кривого Рогу зазначили, що найбільш відчутними поштовхи були у Саксаганському районі міста.

Зверніть увагу! На території Дніпропетровської області найпотужніші землетруси зареєстрували 29 липня 2017 року та 23 червня 2013 року. Тоді їхні магнітуди були 4,1 та 4,5 відповідно.

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На Закарпатті 2 дні поспіль – 13 та 14 січня – фіксували підземні поштовхи. Магнітуда становила 1,5 та 1,3 відповідно. Тобто місцеві мешканці землетрус фактично не відчули. Його епіцентр був розташований на глибині 2 кілометрів.

Уночі проти 9 січня Китай сколихнув досить потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало частинку Великої китайської стіни, яку збудували за часів династії Мін. Крім того, 9 людей зазнали незначних травм.

На початку січня землетрус магнітудою 6,0 зафіксували на острові Тайвань. Підземні поштовхи відчули навіть жителі Японії, Китаю та Філіппін.

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